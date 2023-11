ΗΠΑ: 26χρονος συνελήφθη αφού περιφερόταν γυμνός στη Disneyland

Ένας 26χρονος συνελήφθη την Κυριακή (26/11) αφού έβγαλε τα ρούχα του στην ατραξιόν «It’s a Small World» στην Disneyland της Καλιφόρνια.

Βίντεο από επισκέπτη έδειξε τον άνδρα, φορώντας μόνο εσώρουχα, να σκαρφαλώνει ανάμεσα στα μηχανικά σκηνικά. Ξαφνικά η μουσική σταματά και ακούγονται στο βάθος εκκλήσεις προς τον άνδρα να κατέβει, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων ότι θα μπορούσε να τραυματιστεί.

Ένας άλλος επισκέπτης δημοσίευσε βίντεο με τον άνδρα γυμνό λίγο πριν συλληφθεί.

A 26-year-old man was arrested at Disneyland after stripping down on the It’s A Small World ride. Police say he was taken into custody on suspicion of indecent exposure and being under the influence of a controlled substance. pic.twitter.com/toRd8WRNrt

