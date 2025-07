Εικόνες σοκ έρχονται στο φως από ένα ατύχημα σε λούνα παρκ.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα παιχνίδι, γεμάτο από κόσμο, παρουσίασε βλάβη και στην κυριολεξία κόπηκε από την βάση του.

Το παιχνίδι με όνομα «360 μοίρες» περιστρέφεται με ταχύτητα, γεμάτο κόσμο.

Ξαφνικά κι ενώ -για καλή τους τύχη- είναι κοντά στο έδαφος, ο κεντρικός άξονας σπάει σε δυο κομμάτια και προσγειώνεται με δύναμη στο έδαφος.

Από την πτώση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα, ενώ τουλάχιστον 20 μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες, ενώ τρεις από αυτούς φέρουν σοβαρότερα τραύματα.

Το λούνα παρκ βρίσκεται στο Taif της Σαουδικής Αραβίας

Δείτε το βίντεο:

Shocking footage from an amusement park in Taif, eastern Saudi Arabia, shows a ride called «360» collapsing while full of people. Dozens were injured, some seriously. pic.twitter.com/aiweHPczjs

— ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 31, 2025