Δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε λούνα παρκ στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Centenary Square εχθές, Πέμπτη, περίπου στις 7.30 μ.μ.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι το παιχνίδι «City Flyer» έπεσε στο έδαφος ενώ ήταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα 13 άτομα να λάβουν ιατρική περίθαλψη στο σημείο και δύο γυναίκες να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Midland Metropolitan University.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τις κούνιες του παιχνιδιού να έχουν μπλεχτεί μεταξύ τους.

The mangled chains of the failed Christmas fairground ride in Centenary Square, Birmingham city centre, that crashed earlier tonight. West Midlands Fire services said the ride ‘dropped to ground level whilst in operation.’ One person taken to hospital @gmb pic.twitter.com/ynsOXr7Usn — Nitya Rajan (@NityaGRajan) December 12, 2024

Two women taken to hospital after Birmingham fairground ride ‘drops to ground’ https://t.co/ZGQP6pguYa pic.twitter.com/RAHzvZwgmQ — Standard News (@standardnews) December 13, 2024

Γυναίκα – μάρτυρας του ατυχήματος στο λούνα παρκ δήλωσε στο BBC πως αισθάνθηκε πολύ τυχερή που δεν είχε επιβιβαστεί στο παιχνίδι, το οποίο είναι από τα αγαπημένα της.

«Σκέφτομαι τις φορές που έχω βρεθεί σε παιχνίδια σαν κι αυτό. Με κάνει να νιώθω τυχερή», είπε συγκεκριμένα.

12.20.2024: A festive fairground ride «failed and crashed» in Birmingham city centre, leaving several people requiring medical assistance, emergency services have confirmed.

The ‘Star Flyer’ ride dropped to ground level “whilst in operation” in Centenary Square. pic.twitter.com/qtVIGsRZkR — Adam Yosef (@AdamYosefJourno) December 13, 2024

Να σημειωθεί πως το λούνα παρκ είναι εγκατεστημένο σε χριστουγεννιάτικη αγορά της περιοχής.