H Microsoft κύριος μέτοχος της OpenAI μετά την αναδιάρθρωση της εταιρείας
Τεχνολογία 28 Οκτωβρίου 2025 | 16:54

H Microsoft κύριος μέτοχος της OpenAI μετά την αναδιάρθρωση της εταιρείας

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της ονομάζεται πλέον OpenAI Foundation και κατέχει μετοχικό μερίδιο αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων στον κερδοσκοπικό της κλάδο

Spotlight

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, εδραιώνοντας τη δομή της ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ελέγχουσα συμμετοχή στην κερδοσκοπική της δραστηριότητα.

Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της ονομάζεται πλέον OpenAI Foundation και κατέχει μετοχικό μερίδιο αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κερδοσκοπικό της κλάδο. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ο κερδοσκοπικός της κλάδος είναι πλέον μια εταιρεία κοινής ωφέλειας με την ονομασία OpenAI Group PBC.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, η OpenAI Foundation θα κατέχει μερίδιο 26% στον κερδοσκοπικό κλάδο, ενώ το 47% θα κατέχουν οι τρέχοντες και πρώην υπάλληλοι και επενδυτές.

Η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και υποστήριξε την εταιρεία ήδη από το 2019, δήλωσε ότι υποστηρίζει την ανακεφαλαιοποίηση της OpenAI και κατέχει πλέον μια επένδυση στην PBC που αποτιμάται σε 135 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 27% της εταιρείας σε μετατρεπόμενη βάση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι κατείχε μερίδιο 32,5% στην κερδοσκοπική εταιρεία σε μετατρεπόμενη βάση, εξαιρουμένων των πρόσφατων γύρων χρηματοδότησης της OpenAI.

Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο 4% λόγω της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο στο μέλλον.

«Όσο περισσότερο επιτυγχάνει η OpenAI ως εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αξία του μεριδίου συμμετοχής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, το οποίο η μη κερδοσκοπική οργάνωση θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό της έργο», ανέφερε η OpenAI σε μια ανάρτηση στο blog της.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η Microsoft δήλωσε ότι η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και η Microsoft δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα πρώτης άρνησης ως πάροχος υπολογιστικών υπηρεσιών της OpenAI.

Οι εταιρείες περιέγραψαν επίσης αρκετές επιπλέον αλλαγές στη συνεργασία τους.

Όταν η OpenAI δηλώσει ότι έχει επιτύχει την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (AGI), ένας όρος που αναφέρεται σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζεται ή ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη, η δήλωση αυτή θα πρέπει να επαληθευτεί από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, ανέφερε η Microsoft. Η συμφωνία κατανομής εσόδων μεταξύ των δύο εταιρειών θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η ομάδα επαληθεύσει την AGI.

Η προηγούμενη συμφωνία της Microsoft με την OpenAI της έδινε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα προϊόντα και τα μοντέλα της OpenAI μέχρι το 2030 ή μέχρι η OpenAI να επιτύχει την τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI).

Πηγή: OT.gr

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
Δημοσιονομική κρίση 28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 28.10.25

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες στην Πετρούπολη, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σύνταξη
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα
Με εντολή Νετανιάχου 28.10.25 Upd: 20:58

Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν - Η επίθεση πραγματοποιείται μετά από εντολή του Νετανιάχου για πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους
Ιστορίες κατασκοπίας; 28.10.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Επιχείρηση δωροδοκίας του πιλότου του Μαδούρο φέρονται να έκαναν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να τον ανατρέψουν από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Ωστόσο το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και αποκαλύφθηκε.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Εκανε… σεφτέ ο Παναιτωλικός την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε άνετα την Ελλάδα Σύρου με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι δεν κλείστηκαν. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Athens Kallithea, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα σημαιοφόρου στην παρέλαση – Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι
Μαθητική παρέλαση 28.10.25

28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα από σημαιοφόρο - Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι

Έκανε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου έχοντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι - σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο συγκεκριμένης στάσης γύρω από ένα μείζον πρόβλημα που παραμένει άλυτο.

Σύνταξη
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 28.10.25

Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στον 52χρονο ωστόσο ένα ήταν το θανατηφόρο στην καρδιά - Ο δράστης υπέδειξε στην αστυνομία που είχε πετάξει το πιστόλι μετά το φονικό στο Έλος Κισάμου

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
Κόσμος 28.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνάντηση για την αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χαμάς»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
Αμερικανικές τακτικές 28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
