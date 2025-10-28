H Microsoft κύριος μέτοχος της OpenAI μετά την αναδιάρθρωση της εταιρείας

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, εδραιώνοντας τη δομή της ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ελέγχουσα συμμετοχή στην κερδοσκοπική της δραστηριότητα.

Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της ονομάζεται πλέον OpenAI Foundation και κατέχει μετοχικό μερίδιο αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κερδοσκοπικό της κλάδο. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ο κερδοσκοπικός της κλάδος είναι πλέον μια εταιρεία κοινής ωφέλειας με την ονομασία OpenAI Group PBC.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, η OpenAI Foundation θα κατέχει μερίδιο 26% στον κερδοσκοπικό κλάδο, ενώ το 47% θα κατέχουν οι τρέχοντες και πρώην υπάλληλοι και επενδυτές.

Η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και υποστήριξε την εταιρεία ήδη από το 2019, δήλωσε ότι υποστηρίζει την ανακεφαλαιοποίηση της OpenAI και κατέχει πλέον μια επένδυση στην PBC που αποτιμάται σε 135 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 27% της εταιρείας σε μετατρεπόμενη βάση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι κατείχε μερίδιο 32,5% στην κερδοσκοπική εταιρεία σε μετατρεπόμενη βάση, εξαιρουμένων των πρόσφατων γύρων χρηματοδότησης της OpenAI.

Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο 4% λόγω της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο στο μέλλον.

«Όσο περισσότερο επιτυγχάνει η OpenAI ως εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αξία του μεριδίου συμμετοχής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, το οποίο η μη κερδοσκοπική οργάνωση θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό της έργο», ανέφερε η OpenAI σε μια ανάρτηση στο blog της.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η Microsoft δήλωσε ότι η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και η Microsoft δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα πρώτης άρνησης ως πάροχος υπολογιστικών υπηρεσιών της OpenAI.

Οι εταιρείες περιέγραψαν επίσης αρκετές επιπλέον αλλαγές στη συνεργασία τους.

Όταν η OpenAI δηλώσει ότι έχει επιτύχει την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (AGI), ένας όρος που αναφέρεται σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζεται ή ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη, η δήλωση αυτή θα πρέπει να επαληθευτεί από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, ανέφερε η Microsoft. Η συμφωνία κατανομής εσόδων μεταξύ των δύο εταιρειών θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η ομάδα επαληθεύσει την AGI.

Η προηγούμενη συμφωνία της Microsoft με την OpenAI της έδινε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα προϊόντα και τα μοντέλα της OpenAI μέχρι το 2030 ή μέχρι η OpenAI να επιτύχει την τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI).

Πηγή: OT.gr