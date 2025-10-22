science
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
ChatGPT Atlas: H OpenAI λανσάρει browser κόντρα στην κυριαρχία της Google
AI 22 Οκτωβρίου 2025

ChatGPT Atlas: H OpenAI λανσάρει browser κόντρα στην κυριαρχία της Google

Με το ChatGPT Atlas η OpenAI θα μπορεί να συλλέγει περισσότερα δεδομένα για τους χρήστες, ένας θησαυρός για τους διαφημιστές.

Σύνταξη
Spotlight

Η OpenAI λάνσαρε το πολυαναμενόμενο ChatGPT Atlas, ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Google.

Η παρουσίαση του browser είναι η τελευταία προσπάθεια της OpenAI να κεφαλαιοποιήσει τους 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες του ChatGPT και να συλλέξει περισσότερα δεδομένα για τη συμπεριφορά τους online.

Η εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στις αναζητήσεις με τη βοήθεια της ΑΙ, η οποία μπορεί να απαντά ευθέως στις ερωτήσεις του χρήστη αντί να παραθέτει απλώς συνδέσμους όπως η κλασσική μηχανή της Google.

Το ChatGPT Atlas έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νέων AI browser, όπως το Comet της Perplexity, το Brave Browser και το Neon της Opera.

Η πρόταση της OpenAI καταργεί τη γραμμή διευθύνσεων που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για αναζητήσεις. Οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν το ChatGPT σε μια πλευρική μπάρα για να συνοψίζουν ιστοσελίδες, να συμπληρώνουν φόρμες ή να γράφουν κώδικα.

Μια παρόμοια λειτουργία προσφέρει ήδη η Microsoft με τον ψηφιακό βοηθό Copilot στο Edge.

Για τους χρήστες που πληρώνουν συνδρομή, το Atlas προσφέρει επιπλέον μια λειτουργία «agent» που αναλαμβάνει να αλληλεπιδρά με ιστοσελίδες για λογαριασμό τους –όπως το να αναζητά πληροφορίες για ταξίδια και να κάνει κρατήσεις για διακοπές.

Στην παρουσίαση του Atlas την Τρίτη, η OpenAI έδειξε πώς το ChatGPT μπορεί να βρει μια συνταγή online και να αγοράσει όλα τα υλικά. Το agent επισκέφθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Instacart και έβαλε τα προϊόντα στο καρότσι αγορών, μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετά λεπτά.

Για την ώρα, το browser είναι διαθέσιμο μόνο για το macOS της Apple. Οι εκδόσεις για Windows, iOS και Android αναμένονται αργότερα.

To Atlas προσφέρει μεταξύ άλλων λειτουργία «ΑΙ agent» (Reuters)

To Atlas προσφέρει μεταξύ άλλων λειτουργία «ΑΙ agent» (Reuters)

ΑΙ Search

Με επικεφαλής τον Σαμ Άλτμαν, η OpenAI τάραξε τα νερά της τεχνολογίας με το λανσάρισμα του ChatPT στα τέλη του 2022. Μετά την αρχική, εκρηκτική επιτυχία της, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Google και την Anthropic και αναζητά νέα πεδία ανάπτυξης.

Στο μεταξύ, η Google προσπαθεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές της συμπεριφοράς των χρηστών.  Εκτός από συνδέσμους, η εταιρεία προσφέρει πλέον απαντήσεις στην Επισκόπηση ΑΙ και τη Λειτουργία ΑΙ, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει τα chatbot.

Τον περασμένο μήνα, η Google ενσωμάτωσε το Gemini στο Chrome για τους αμερικανούς χρήστες και σχεδιάζει να προσθέσει το μοντέλο στην έκδοση του Chrone για iOS.

Σε μια νίκη για τη Google, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε τον Σεπτέμβριο ότι η Google δεν χρειάζεται να πουλήσει το Chrome παρά την προηγούμενη καταδίκη της για μονοπώλιο στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης.

Το δικαστήριο επέτρεψε μάλιστα στην Google να συνεχίζει να πληρώνει τους κατασκευαστές για την προεγκατάσταση του browser στα προϊόντα της, σημειώνοντας ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην ΑΙ απειλεί την παραδοσιακή αναζήτηση και καθιστά αποδεκτές τέτοιες συμφωνίες.

Παρά τον ανταγωνισμό, το Google Chrome διατηρεί την κυριαρχία του με μερίδιο 71,9% στην παγκόσμια αγορά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας μετρήσεων StatCounter.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η OpenAI θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Google προσφέροντας στοχευμένες διαφημίσεις.

«Η ενσωμάτων του chat στον browser είναι προπομπός της πώλησης διαφημίσεων, κάτι που η OpenAI δεν έχει κάνει ακόμα» δήλωσε στο Reuters ο Γκιλ Λούρια της D.A. Davidson.

«Από τη στιγμή που θα αρχίσει να πουλά διαφημίσεις, θα μπορούσε να αποσπάσει ένα σημαντικό μέρος των διαφημίσεων αναζήτησης από την Google, η οποία κατέχει το 90% αυτής της κατηγορίας δαπανών».

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Σύνταξη
