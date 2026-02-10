Ευρωπαίοι εκδότες καταγγέλλουν την Google για αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω της Επισκόπησης ΑΙ

Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Alphabet, μητρικής της Google, υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκδοτών (EPC), καταγγέλλοντας ότι οι περιλήψεις της Επισκόπησης ΑΙ ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό. Η κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει την έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει για το θέμα η Κομισιόν.

Εδώ και καιρό, οι εκδότες του Διαδικτύου διαμαρτύρονται ότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν το περιεχόμενό τους για να δίνουν απαντήσεις στους χρήστες χωρίς να παραπέμπουν στην πηγή. Η πρακτική αυτή μειώνει την κυκλοφορία στους δικτυακούς τόπους τους και τους στερεί έτσι τα διαφημιστικά έσοδα από τα οποία εξαρτώνται.

H καταγγελία «έχει στόχο να σταματήσει έναν γίγαντα του Διαδικτύου να χρησιμοποιεί τη δύναμή του στην αγορά για να σαρώνει το περιεχόμενο των εκδοτών χωρίς συναίνεση, χωρίς δίκαιη αποζημίωση και χωρίς να παρέχει στους εκδότες ρεαλιστικό τρόπο να προστατεύσουν τη δημοσιογραφία τους» δήλωσε ο πρόεδρος της EPC Κρίστιαν Βαν Τίλο.

«Η Επισκόπηση ΑΙ και η Λειτουργία ΑΙ υπονομεύουν τα θεμέλια της οικονομικής συμφωνίας που έχει στηρίξει το ανοιχτό Διαδίκτυο» πρόσθεσε.

Αντιδρώντας στην απειλή της ΑΙ, εκατομμύρια δικτυακοί τόποι, ανάμεσά τους το Associated Press, το Sky News και το Buzzfeed, άρχισαν πέρυσι να μπλοκάρουν τα αυτοματοποιημένα bot που σαρώνουν το Διαδίκτυο και συλλέγουν δεδομένα για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το σύστημα ενεργοποιήθηκε από την αμερικανική Cloudfare, τη μεγάλη εταιρεία που φιλοξενεί στους διακομιστές της περίπου το ένα πέμπτο του σημερινού Διαδικτύου.

Σε έναν ισχυρισμό που απηχεί ανάλογες ανησυχίες των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών αρχών, το EPC υποστηρίζει ότι η Google εκμεταλλεύεται την κυριαρχία της στη διαδικτυακή αναζήτηση για να εξασφαλίζει περιεχόμενο χωρίς να το πληρώνει.

Ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ενδέχεται να καταχράται την κυριαρχία της μηχανής αναζήτησής της για να επιβάλλει άδικους όρους στους εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου.

Μέχρι στιγμής η Google δεν έχει σχολιάσει την καταγγελία.