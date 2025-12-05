Συμφωνία Meta-εκδοτών για ενημέρωση μέσω ΑΙ – Αγωγή των NY Times κατά της Perplexity

H Meta Platforms κατέληξε σε συμφωνία με μια σειρά εκδοτών για τη χρήση των άρθρων τους στο Meta AI, ενώ η Perplexity δέχτηκε αγωγή από τους New York Times για «παράνομη» χρήση του περιεχομένου της στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται εδώ και καιρό στο στόχαστρο εκδοτών, συγγραφέων, μουσικών και άλλων δημιουργών, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι η χρήση των έργων τους για την εκπαίδευση μοντέλων συνιστά παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τη Meta, η κατάσταση γίνεται απλούστερη μετά τη συμφωνία που υπέγραψε με τις εφημερίδα USA Today, Le Monde και Washington Examiner, το περιοδικό People, την συντηρητική ενημερωτική ιστοσελίδα The Daily Coller και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και Fox News, μεταξύ άλλων.

Οι συμφωνίες επιτρέπουν στην εταιρεία του Facebook και του Instagram να προσφέρουν ειδήσεις «σε πραγματικό χρόνο» μέσω του chatbot Μeta AI, το οποίο θα προσφέρει συνδέσμους στις ιστοσελίδες των εκδοτών.

«Όταν ρωτάτε το Meta AI ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, θα λαμβάνετε πληροφορίες και συνδέσμους από μια μεγαλύτερη ποικιλία πηγών» ανέφερε η εταιρεία.

Η Meta πασχίζει να μην μείνει πίσω στην κούρσα της ΑΙ μετά τις αρνητικές κριτικές για το τελευταίο μοντέλο της, Llama 4. Αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι πρόκειται να περικόψει θέσεις εργασίας στο τμήμα metaverse.

Σε μια άλλη εξέλιξη, οι New York Times υπέβαλαν αγωγή κατά της αμερικανικής Perplexity AI, την οποία κατηγορoύν ότι αντιγράφει το περιεχόμενό τους χωρίς άδεια.

Η νεοσύστατη εταιρεία ΑΙ έχει δεχθεί ανάλογες προσφυγές και από άλλους εκδότες.

Οι Times υποστηρίζουν μάλιστα ότι η Perplexity παραβιάζει ακόμα και το λογότυπό τους, το οποίο φέρεται να εμφανίζεται δίπλα σε παραπλανητικά άρθρα, ή «παραισθήσεις» των μοντέλων της εταιρείας.

Νωρίτερα φέτος, η αμερικανική εφημερίδα κατέληξε σε συμφωνία με την Amazon για τη χρήση των άρθρων της στην εκπαίδευση μοντέλων.

Η Perplexity έχει επίσης να αντιμετωπίσει στα δικαστήρια το Reddit, καθώς και τη New York Post και την Washington Post του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοχ.