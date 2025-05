Οι New York Times σε συμφωνία με Amazon για την αδειοδότηση περιεχομένου για εκπαίδευση ΑΙ

Οι New York Times ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα χορηγήσουν άδειες χρήσης περιεχομένου από όλο το ειδησεογραφικό τους πρακτορείο για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της Amazon.

Σύμφωνα με την πολυετή συμφωνία, οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης της Amazon, όπως η Alexa, θα μπορούν να χρησιμοποιούν περιεχόμενο των Times, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου μαγειρικής και αθλητισμού The Athletic των NYT, για την παραγωγή περιλήψεων και σύντομων αποσπασμάτων σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία, που ανήκει στον Jeff Bezos, θα χρησιμοποιήσει περιεχόμενο δεκαετιών της NYT για την εκπαίδευση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της.

«Η συνεργασία θα κάνει το πρωτότυπο περιεχόμενο των New York Times πιο προσβάσιμο στους πελάτες σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων συνδέσμων με τα προϊόντα των Times, και υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση των εταιρειών να εξυπηρετούν τους πελάτες με παγκόσμια νέα και προοπτικές εντός των προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης της Amazon», ανέφεραν οι Times σε ανακοίνωσή τους.

Το έργο των New York Times αποτιμάται κατάλληλα

Η συμφωνία είναι «σύμφωνη με την μακροχρόνια αρχή μας ότι η υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία αξίζει να πληρώνεται», δήλωσε η Μέρεντιθ Κόπιτ Λεβίεν, Διευθύνουσα Σύμβουλος της The New York Times Company, σε εσωτερικό υπόμνημα που έλαβε το CNN. «Συμφωνεί με την σκόπιμη προσέγγισή μας να διασφαλίσουμε ότι το έργο μας αποτιμάται κατάλληλα, είτε μέσω εμπορικών συμφωνιών είτε μέσω της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας».

Οι καταναλωτές της Amazon θα λαμβάνουν άμεσους συνδέσμους προς τα προϊόντα της Times «όποτε έχει νόημα», δήλωσε εκπρόσωπος των NY Times στο CNN. Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι όταν χρησιμοποιούνται άρθρα των ΝΥΤ, αυτά αποδίδονται σωστά και παρουσιάζονται με τρόπο που διατηρεί την δημοσιογραφική ακεραιότητα της εφημερίδας, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση βοηθά στην αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με πιθανές παραποιήσεις, ενώ παράλληλα καθιστά την ποιοτική δημοσιογραφία πιο προσβάσιμη σε αναδυόμενες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ενώ η συμφωνία για τη χρήση περιεχομένου είναι νέα, η συμφωνία επεκτείνει μια υπάρχουσα σχέση στην οποία η Times έχει χρησιμοποιήσει το Amazon Music για τη φιλοξενία των podcast της. Η Times παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με άλλες εταιρείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος, εφόσον παρέχουν δίκαιη αξία σε αντάλλαγμα για το περιεχόμενο της εφημερίδας και σέβονται την αναφορά της Gray Lady σε όλο το εύρος των χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Το ποσό της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε.

Οι συμφωνίες αδειοδότησης θεωρούνται από πολλούς ως μια βιώσιμη λύση, καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να εκπαιδεύουν chatbots χρησιμοποιώντας δεδομένα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα αποκομίζουν κέρδη. Δεδομένου ότι τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους χρήστες απαντήσεις εντός εφαρμογής, καθιστώντας τους λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ στους ιστότοπους των εκδοτών και επιδεινώνοντας τα προβλήματα κυκλοφορίας, οι συμφωνίες παρέχουν στους εκδότες ειδήσεων ένα μερίδιο των κερδών της τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλαγή πορείας

Η κίνηση αυτή αποτελεί απόκλιση από την προηγούμενη θέση των Times απέναντι στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Τον Δεκέμβριο του 2023, οι ΝΥΤ μήνυσαν την OpenAI και τη Microsoft, κατηγορώντας τις δύο εταιρείες ότι είχαν παράνομα συλλέξει εκατομμύρια άρθρα για να εκπαιδεύσουν το ChatGPT και άλλες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Και οι ΝΥΤ δεν είναι οι μόνοι που κατηγορούν τα chatbots για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας: ο Ζιφ Ντέιβις μήνυσε τον Απρίλιο την OpenAI, κατηγορώντας ομοίως την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Και οκτώ εκδόσεις που ανήκουν στην Alden Global Capital μήνυσαν την OpenAI και τη Microsoft τον Απρίλιο του 2024 με παρόμοιες καταγγελίες.

Οι Times δεν είναι η μόνη εταιρεία που συνεργάζεται με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ενώ εμπλέκεται σε νομική διαμάχη με έναν άλλο κατασκευαστή chatbot. Ενώ η Dow Jones, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, και η New York Post μήνυσαν την Perplexity AI τον Οκτώβριο για παράνομη αντιγραφή περιεχομένου, η News Corp υπέγραψε τον Μάιο του 2024 μια μακροχρόνια συμφωνία με την OpenAI για την αδειοδότηση περιεχομένου από τις εταιρείες του γίγαντα των μέσων ενημέρωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι The Wall Street Journal, New York Post και Barron’s.

Ωστόσο, δεν έχουν αντιδράσει όλοι οι εκδότες ειδήσεων τόσο σφοδρά. Οι Washington Post, Guardian Media Group, Agence France-Presse, Associated Press, Axios, Reuters, Hearst και Financial Times είναι μόνο μερικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί που έχουν συνάψει συμφωνίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την αδειοδότηση του περιεχομένου τους.

Πηγή: ΟΤ