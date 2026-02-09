science
Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων
Τεχνολογία 09 Φεβρουαρίου 2026

Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων

H Google εργάζεται στα κινητά Android προκειμένου οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο που θα εμφανίζονται στο άτομο.

Η εφαρμογή κλήσεων στο Android ανταποκρίνεται στα παράπονα των χρηστών και αναμένεται να λάβει μια νέα δυνατότητα, επεκτείνοντας το χαρακτηριστικό των καρτών κλήσεων με έναν ακόμη σαφώς καλύτερο τρόπο.

Αυτή τη στιγμή μπορείς μέσω των καρτών κλήσεων να ρυθμίζεις πως θα εμφανίζεται κάποιος στο κινητό σου όταν σε καλεί. Η Google  φαίνεται ότι εργάζεται για να αλλάξει αυτό.

Συγκεκριμένα, η Google εργάζεται προκειμένου, στο άμεσο μέλλον, οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο που θα εμφανίζονται στο άτομο που καλούν καθώς μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό παρά μόνο μπορούσε να ρυθμίσεις μόνο πώς θα εμφανίζεται το άτομο που σε σε καλεί.

Ενσωμάτωση του Material 3 Expressive

Η ομάδα του Android Authority εντόπισε εντός της εφαρμογής των επαφών κώδικα, στην έκδοση v4.72.5.862509763, ο οποίος δείχνει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα επεκτείνει τις κάρτες κλήσεις του Android φέρνοντάς τες και εντός των επαφών.

Ο νέος τρόπος εμφάνισης

Η εφαρμογή Google Phone έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό με το Material 3 Expressive, αλλά ορισμένα υπομενού ρυθμίσεων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλαιότερο περιβάλλον χρήστη. Στην εφαρμογή Google Phone v208.0.864581421, το Android Authority εντόπισε ότι η Google εργάζεται για να ενσωματώσει το Material 3 Expressive σε περισσότερα τμήματα του περιβάλλοντος χρήστη, συγκεκριμένα στην ενότητα οθόνη κλήσεων.

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα
Ψηφιακή αυτοπροστασία 06.02.26

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων χρηστών επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημίσεις, ενώ το 56,2% περιορίζει ή αρνείται την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση

Σύνταξη
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Προσωπική επίθεση 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
