Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων
H Google εργάζεται στα κινητά Android προκειμένου οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο που θα εμφανίζονται στο άτομο.
Η εφαρμογή κλήσεων στο Android ανταποκρίνεται στα παράπονα των χρηστών και αναμένεται να λάβει μια νέα δυνατότητα, επεκτείνοντας το χαρακτηριστικό των καρτών κλήσεων με έναν ακόμη σαφώς καλύτερο τρόπο.
Αυτή τη στιγμή μπορείς μέσω των καρτών κλήσεων να ρυθμίζεις πως θα εμφανίζεται κάποιος στο κινητό σου όταν σε καλεί. Η Google φαίνεται ότι εργάζεται για να αλλάξει αυτό.
Συγκεκριμένα, η Google εργάζεται προκειμένου, στο άμεσο μέλλον, οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο που θα εμφανίζονται στο άτομο που καλούν καθώς μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό παρά μόνο μπορούσε να ρυθμίσεις μόνο πώς θα εμφανίζεται το άτομο που σε σε καλεί.
Ενσωμάτωση του Material 3 Expressive
Η ομάδα του Android Authority εντόπισε εντός της εφαρμογής των επαφών κώδικα, στην έκδοση v4.72.5.862509763, ο οποίος δείχνει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα επεκτείνει τις κάρτες κλήσεις του Android φέρνοντάς τες και εντός των επαφών.
Η εφαρμογή Google Phone έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό με το Material 3 Expressive, αλλά ορισμένα υπομενού ρυθμίσεων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλαιότερο περιβάλλον χρήστη. Στην εφαρμογή Google Phone v208.0.864581421, το Android Authority εντόπισε ότι η Google εργάζεται για να ενσωματώσει το Material 3 Expressive σε περισσότερα τμήματα του περιβάλλοντος χρήστη, συγκεκριμένα στην ενότητα οθόνη κλήσεων.
