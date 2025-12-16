science
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Τι σημαίνει το εικονίδιο με το κλειδί σε Android συσκευή – Ο τρόπος να το απενεργοποιήσετε
16 Δεκεμβρίου 2025

Τι σημαίνει το εικονίδιο με το κλειδί σε Android συσκευή – Ο τρόπος να το απενεργοποιήσετε

Γιατί υπάρχει ένα εικονίδιο κλειδιού στην οθόνη του Android τηλεφώνου σας και ο τρόπος να αφαιρεθεί.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Η γραμμή κατάστασης του Android τηλεφώνου σας δίνει πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στη συσκευή σας. Εκεί μπορείτε να δείτε τι ώρα είναι, πόσο χρόνο έχει η μπαταρία και άλλα πολλά.

Τι σημαίνει το εικονίδιο κλειδιού στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου

Εκτός από αυτά τα συνήθη εικονίδια μπορεί να παρατηρήσετε και άλλα που εμφανίζονται κατά καιρούς. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα εικονίδιο N στην οθόνη του Android σας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC και ένα ορθογώνιο με εικονίδιο Wi-Fi κατά τη διάρκεια των συνεδριών προβολής οθόνης.

Το εικονίδιο σε σήμα κλειδιού

Ένα άλλο εικονίδιο της γραμμής κατάστασης που μπορεί να συναντήσετε έχει σχήμα κλειδιού. Στην πραγματικότητα, το εικονίδιο αυτό συνδέεται με την ασφάλεια και δεν είναι κάτι που πρέπει να σε ανησυχεί.

Το εικονίδιο σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία VPN. Το Virtual Private Network είναι μια ασφαλής σύνδεση που σας προστατεύει από την παρακολούθηση στο διαδίκτυο και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ιστότοπους με περιορισμούς ανά περιοχή.

Αυτό γίνεται δυνατό με την απόκρυψη της πραγματικής σας διεύθυνσης IP και τη χρήση της διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε την υπηρεσία στο Android τηλέφωνό σας, ένα εικονίδιο κλειδιού θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Ωστόσο, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εύκολα.

Απενεργοποίηση

Αν δεν θέλεις να εμφανίζεται το εικονίδιο με το κλειδί, θα πρέπει να απενεργοποιήσεις το VPN. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του Android είτε απευθείας από την εφαρμογή που το ενεργοποιεί.

Στις ρυθμίσεις, αναζήτησε την ενότητα VPN ή Δίκτυο και συνδέσεις, όπου μπορείς να δεις ποιο VPN είναι ενεργό και να το απενεργοποιήσεις. Αν το VPN προέρχεται από εφαρμογή, μπορείς επίσης να την απενεργοποιήσεις, να αλλάξεις τις ρυθμίσεις της ή να την απεγκαταστήσεις πλήρως, εφόσον δεν τη χρειάζεσαι.

Ορισμένα τηλέφωνα Android, όπως το Google Pixel 7 και νεότερα μοντέλα, περιλαμβάνουν επίσης ενσωματωμένη υπηρεσία VPN. Για να απενεργοποιήσετε το VPN σε τηλέφωνα Pixel, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  • Επιλέξτε Δίκτυο και Διαδίκτυο από το μενού.
  • Πατήστε στο VPN.
  • Απενεργοποιήστε τη χρήση VPN.

Αφού αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία -είτε από εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή, είτε από χειροκίνητη ρύθμιση, είτε από ενσωματωμένη -το εικονίδιο κλειδιού στην οθόνη του Android σας θα πρέπει να εξαφανιστεί αυτόματα.

