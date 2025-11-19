Η Google Fi Wireless, υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, παρουσίασε μια νέα δυνατότητα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει την ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων.

Ο ήχος με βελτίωση AI είναι διαθέσιμος σε iOS και Android 11+

Ο ενισχυμένος ήχος μπαίνει σε λειτουργία όταν μιλάτε με κάποιον σε σταθερό τηλέφωνο ή παλαιότερη συσκευή. Η AI της Google αξιοποιείται για να φιλτράρει τους ενοχλητικούς θορύβους του περιβάλλοντος και να καθαρίζει την ομιλία και στις δύο άκρες της γραμμής.

«AI-enhanced audio»

Το χαρακτηριστικό «AI-enhanced audio» ενεργοποιείται αυτόματα για όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας (play store – app store) και λειτουργεί τόσο σε Android συσκευές όσο και σε iPhone, αρκεί το λογισμικό να είναι σχετικά σύγχρονο.

Παρότι η λειτουργία είναι χρήσιμη, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή: Η επεξεργασία του ήχου γίνεται από τους διακομιστές της Google. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της κλήσης περνά μέσα από συστήματα που αναλύουν τον ήχο για να τον βελτιώσουν. Αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το απόρρητο των συνομιλιών θα είναι δυνατή η απενεργοποίηση της υπηρεσίας μέσω των ρυθμίσεων του Google Fi.

Επίσης, αν η σύνδεση του δικτύου είναι κακή, η βελτίωση μπορεί να είναι περιορισμένη καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να διορθώσει προβλήματα που προέρχονται από διακοπές σήματος.