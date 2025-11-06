science
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Γιατί η Google χτίζει data center σε ένα απομονωμένο νησί του Ινδικού
Τεχνολογία 06 Νοεμβρίου 2025 | 15:32

To κέντρο δεδομένων της Google στο Νησί των Χριστουγέννων παίζει κρίσιμη σημασία για τον αυστραλιανό στρατό και την άμυνα απέναντι στην Κίνα, αναφέρουν πηγές του Reuters.

Σύνταξη
Η Google θα κατασκευάζει data center στο απομονωμένο Νησί των Χριστουγέννων, αυστραλιανή κτήση στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές όπως η παρακολούθηση κινεζικών πλοίων, αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έγγραφα και αξιωμαχούχους.

Επισήμως, η λειτουργία, το μέγεθος και το κόστος του κέντρου δεδομένων δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ωστόσο στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το μικρό νησί, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Ινδονησίας, το οποίο θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την παρακολούθηση κινεζικών υποβρυχίων και άλλων πλοίων στον Ινδικό.

Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι η Google βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την ενοικίαση έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού και σχεδιάζει συμφωνία με τοπική εξορυκτική εταιρεία για την τροφοδοσία του data center με ενέργεια.

Δύο άλλες πηγές στο Νησί των Χριστουγέννων, όπου ζουν λιγότεροι από 2.000 άνθρωποι, δήλωσαν στο πρακτορείο ότι η εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει στρατιωτική χρήση, παράλληλα όμως παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον για τη Google, λόγω της θέσης του νησιού ανάμεσα στην Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Φλάινγκ Φις Κόουβ με πληθυσμό 1.400 κατοίκων (David Stanley / CC BY 2.0)

Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Φλάινγκ Φις Κόουβ με πληθυσμό 1.400 κατοίκων (David Stanley / CC BY 2.0)

Πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες αφορούσαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, ανέδειξαν τη σημασία του Νησιού των Χριστουγέννων ως εμπροσθογραμμής άμυνας για την Αυστραλία σε περίπτωση οποιασδήποτε περιφερειακής σύρραξης, ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις drone.

Ο Μπράιαν Κλαρκ, πρώην σχεδιαστής στρατηγικής στο αμερικανικό ναυτικό, ο οποίος συμμετείχε στις θεωρητικές ασκήσεις, δήλωσε ότι η απόκτηση ενός κόμβου «διοίκησης και ελέγχου» στο νησί θα είχε κρίσιμη σημασία σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

«Ένας ρόλος του κέντρου δεδομένων είναι να σου επιτρέψει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για διοίκηση και έλεγχο όπως θα απαιτείται στο μέλλον, ειδικά αν βασίζεσαι σε μη επανδρωμένα συστήματα για αποστολές αναγνώρισης και στόχευσης» δήλωσε ο Κάρκ, ο οποίος εργάζεται σήμερα στο Hudson Institute.

Τα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών που θα εξυπηρετούν το data center προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι δορυφόροι και θα ήταν επίσης πιο αξιόπιστα, δεδομένου ότι η Κίνα θα μπορούσε να δημιουργήσει παρεμβολές σε δορυφορικές υπηρεσίες όπως το Starlink της SpaceX, πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο, το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας συνήψε τριετή συμφωνία με την Google για υπηρεσίες cloud. Ο βρετανικός στρατός ανακοίνωσε πρόσφατα μια παρόμοια συμφωνία με την Google, η οποία θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα η Google υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αυστραλιανές αρχές για την πόντιση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών που θα συνδέει το Νησί των Χριστουγέννων με το Ντάρβιν της Αυστραλίας, όπου η αμερικανική δύναμη πεζοναυτών παραμένει έξι μήνες τον χρόνο.

Έγγραφα δείχνουν ότι το καλώδιο θα κατασκευαστεί από την SubCom, αποκλειστικό εργολάβο του Πενταγώνου για την πόντιση υποβρύχιων καλωδίων, η οποία έχει συνδέσει την αμερικανο-βρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό με ένα καλώδιο που ενώνει την Αυστραλία με το Ομάν.

Stream science
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

