Η Google θα κατασκευάζει data center στο απομονωμένο Νησί των Χριστουγέννων, αυστραλιανή κτήση στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές όπως η παρακολούθηση κινεζικών πλοίων, αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έγγραφα και αξιωμαχούχους.

Επισήμως, η λειτουργία, το μέγεθος και το κόστος του κέντρου δεδομένων δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ωστόσο στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το μικρό νησί, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Ινδονησίας, το οποίο θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την παρακολούθηση κινεζικών υποβρυχίων και άλλων πλοίων στον Ινδικό.

Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι η Google βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την ενοικίαση έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού και σχεδιάζει συμφωνία με τοπική εξορυκτική εταιρεία για την τροφοδοσία του data center με ενέργεια.

Δύο άλλες πηγές στο Νησί των Χριστουγέννων, όπου ζουν λιγότεροι από 2.000 άνθρωποι, δήλωσαν στο πρακτορείο ότι η εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει στρατιωτική χρήση, παράλληλα όμως παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον για τη Google, λόγω της θέσης του νησιού ανάμεσα στην Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.

Πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες αφορούσαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, ανέδειξαν τη σημασία του Νησιού των Χριστουγέννων ως εμπροσθογραμμής άμυνας για την Αυστραλία σε περίπτωση οποιασδήποτε περιφερειακής σύρραξης, ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις drone.

Ο Μπράιαν Κλαρκ, πρώην σχεδιαστής στρατηγικής στο αμερικανικό ναυτικό, ο οποίος συμμετείχε στις θεωρητικές ασκήσεις, δήλωσε ότι η απόκτηση ενός κόμβου «διοίκησης και ελέγχου» στο νησί θα είχε κρίσιμη σημασία σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

«Ένας ρόλος του κέντρου δεδομένων είναι να σου επιτρέψει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για διοίκηση και έλεγχο όπως θα απαιτείται στο μέλλον, ειδικά αν βασίζεσαι σε μη επανδρωμένα συστήματα για αποστολές αναγνώρισης και στόχευσης» δήλωσε ο Κάρκ, ο οποίος εργάζεται σήμερα στο Hudson Institute.

Τα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών που θα εξυπηρετούν το data center προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι δορυφόροι και θα ήταν επίσης πιο αξιόπιστα, δεδομένου ότι η Κίνα θα μπορούσε να δημιουργήσει παρεμβολές σε δορυφορικές υπηρεσίες όπως το Starlink της SpaceX, πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο, το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας συνήψε τριετή συμφωνία με την Google για υπηρεσίες cloud. Ο βρετανικός στρατός ανακοίνωσε πρόσφατα μια παρόμοια συμφωνία με την Google, η οποία θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα η Google υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αυστραλιανές αρχές για την πόντιση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών που θα συνδέει το Νησί των Χριστουγέννων με το Ντάρβιν της Αυστραλίας, όπου η αμερικανική δύναμη πεζοναυτών παραμένει έξι μήνες τον χρόνο.

Έγγραφα δείχνουν ότι το καλώδιο θα κατασκευαστεί από την SubCom, αποκλειστικό εργολάβο του Πενταγώνου για την πόντιση υποβρύχιων καλωδίων, η οποία έχει συνδέσει την αμερικανο-βρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό με ένα καλώδιο που ενώνει την Αυστραλία με το Ομάν.