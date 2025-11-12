Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο αυτοκίνητο – Το Google Μaps θα σου λέει που θα βρεις να παρκάρεις

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο αυτοκίνητο καθώς η Google φέρνει στο Google Maps μια νέα εμπειρία οδήγησης χωρίς χέρια με το Gemini, προσφέροντας πιο φυσικές φωνητικές οδηγίες και έξυπνα εργαλεία για αποφυγή κίνησης

Ο Gemini, ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μέρη κατά μήκος της διαδρομής σας, να ελέγξετε τους διαθέσιμους φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή, σε Android, να μοιραστείτε την εκτιμώμενη ώρα άφιξης με τους φίλους σας. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε πια — τώρα μπορείτε απλά να ρωτήσετε.

Επίσης η νέα συνομιλιακή διεπαφή επιτρέπει στους οδηγούς να διατυπώνουν διαδοχικές σχετικές ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το τηλέφωνό τους. Για παράδειγμα, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για:

• Σχεδιασμό πολλαπλών βημάτων: «Υπάρχει κάποιο οικονομικό εστιατόριο με vegan επιλογές στη διαδρομή μου; … Πώς είναι το parking εκεί; … Πάμε εκεί.»

• Παραγωγικότητα: Με την άδεια του χρήστη, το Gemini συνδέεται με το Ημερολόγιο, επιτρέποντας την άμεση προσθήκη γεγονότων όπως «Μπορείς να προσθέσεις ένα συμβάν στο ημερολόγιο για προπόνηση ποδοσφαίρου στις 5 μ.μ.;»

• Ασφάλεια & Αναφορά: Η αναφορά της κυκλοφορίας γίνεται πλέον άμεσα και απλά. Οι οδηγοί μπορούν να πουν «Βλέπω ένα ατύχημα» ή «Φαίνεται να υπάρχει πλημμύρα πιο μπροστά», κάνοντας τους δρόμους πιο ασφαλείς για όλους.

Το Gemini στην πλοήγηση αρχίζει να διατίθεται σταδιακά από σήμερα σε Android και iOS σε όλες τις χώρες όπου είναι διαθέσιμο το Gemini, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και το Android Auto.

Για να μην χάνετε στροφές

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία: το Google Maps αξιοποιεί το Gemini για να κάνει τις οπτικές και φωνητικές οδηγίες πιο κατανοητές. Αντί για το κλασικό «στρίψτε δεξιά σε 500 μέτρα», η εφαρμογή θα εμφανίζει πλέον εύκολα αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς, όπως «στρίψτε δεξιά μετά το εστιατόριο Thai Siam», με το σημείο αυτό να επισημαίνεται στον χάρτη.

Για να το πετύχει αυτό, το Gemini αναλύει τα δεδομένα του Google Maps για περίπου 250 εκατομμύρια μέρη και τα διασταυρώνει με εικόνες του Street View, ώστε να επιλέγει τα πιο ορατά και χρήσιμα σημεία αναφοράς από την οπτική του δρόμου. Στόχος είναι να γίνουν οι οδηγίες πιο συγκεκριμένες και να μειωθούν οι δισταγμοί του οδηγού. Αυτή η πλοήγηση με βάση σημεία αναφοράς βρίσκεται ήδη σε φάση διάθεσης σε Android και iOS στις Ηνωμένες Πολιτείες.