Τσιπ της Google αξίας δεκάδων δισ. θα εκπαιδεύσουν το Claude της Anthropic
Η Anthropic αποκτά πρόσβαση σε 1 gigawatt υπολογιστικής ισχύος ποντάροντας στα τσιπ TPU της Google.
Σε μια συμφωνία ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic θα χρησιμοποιήσει έως και ένα εκατομμύριο τσιπ της Google για να εκπαιδεύσει τις επόμενες εκδόσεις του chatbot Claude.
Με τη συμφωνία η Anthropic αποκτά πρόσβαση σε 1 gigawatt υπολογιστικής ισχύος για την εκπαίδευση του Claude σε επεξεργαστές τανυστή (TPU) της Google, οι οποίοι κανονικά περιορίζονται σε εσωτερική χρήση.
Η Anthropic ανέφερε ότι επέλεξε τους ΤΠΘ λόγω της ικανοποιητικής αναλογίας τιμής προς απόδοση.
Η συμφωνία είναι μια ακόμα ένδειξη της ακόρεστης ζήτησης για επεξεργαστική ισχύ στη βιομηχανία AI, η οποία βάζει ως νέο στόχο την ανάπτυξη συστημάτων που υπερβαίνουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.
Η Google, της οποίας οι TPU είναι διαθέσιμοι για ενοικίαση στην υπηρεσία cloud της εταιρείας ως εναλλακτική λύση σε τσιπ της Nvidia που βρίσκονται σε έλλειψη, θα προσφέρει επίσης υπηρεσίες νέφους στην Anthropic.
Η OpenAI, βασικός ανταγωνιστής της, υπέγραψε πολλαπλές συμφωνίες, συνολικού ύψους άνω του ενός τρισ. δολαρίων, για να εξασφαλίσει υπολογιστική ισχύ 26 gigawatt, αρκετή για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 20 εκατομμυρίων νοικοκυριών. Ένα gigawatt υπολογιστικής ισχύος εκτιμάται ότι κοστίζει σήμερα 50 δισ. δολάρια.
Η OpenAI χρησιμοποιεί τσιπ της NVidia και της AMD για να επεκτείνει τις υπηρεσίες της.
Νωρίτερα τον Οκτώβριο το Reuters ανέφερε ότι η Anthropic ελπίζει να υπερδιπλασιάσει, ή ακόμα και να τροπλασιάσει, τα ετήσια έσοδά της το 2026, χάρη στην ζήτηση για τα προϊόντα της που απευθύνονται σε επιχειρήσεις.
