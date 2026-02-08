Μια σημαντική προειδοποίηση ασφαλείας για τους χρήστες Android εξέδωσε η Google. Ο τεχνολογικός κολοσσός εφιστά την προσοχή για χρήστες που χρησιμοποιούν Android 12 ή παλαιότερες εκδόσεις καθώς θεωρούνται ευάλωτα σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού.

Το τέλος υποστήριξης για το Android 12

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: σχεδόν οι μισές Android συσκευές που κυκλοφορούν λειτουργούν με παλιές εκδόσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Google ανησυχεί και έχει κάθε λόγο να το κάνει.

Περίπου το 40% των τηλεφώνων παγκοσμίως λειτουργούν με ξεπερασμένο λογισμικό. Αυτό τα καθιστά εύκολη λεία για τους χάκερ, οι οποίοι μπορούν να εισάγουν κακόβουλο λογισμικό, να κλέψουν τα δεδομένα ή ακόμα και να σας αποκλείσουν με ransomware (κρυπτογραφεί αρχεία από μια συσκευή καθιστώντας τα συστήματα που βασίζονται σε αυτά, μη προσβάσιμα).

Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι ενημερώσεις

Όταν το τηλέφωνό σας δεν λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας, οι χάκερ έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης. Μπορούν να εισάγουν κακόβουλο λογισμικό, να κατασκοπεύουν τα μηνύματα και τις κλήσεις σας, να υποκλέψουν τα τραπεζικά σας στοιχεία και τους κωδικούς πρόσβασης ή ακόμα και να αναλάβουν τον έλεγχο της συσκευής σας από απόσταση.

Αυτή τη στιγμή, μόνο το 58% περίπου των τηλεφώνων Android θεωρούνται ασφαλή. Αυτό σημαίνει ότι το 42% είναι εκτεθειμένο σε επιθέσεις.

Τι πρέπει να κάνετε

Ενημερώστε το τηλέφωνό σας με την τελευταία έκδοση του Android, αμέσως. Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει νέες ενημερώσεις, ίσως είναι καιρός να σκεφτείτε να αγοράσετε μια καινούργια συσκευή.

Να σημειωθεί πως η Google έχει ήδη κυκλοφορήσει το Android 16, αλλά η διάδοσή του είναι ακόμα περιορισμένη καθώς μόνο το 7,5% των τηλεφώνων το έχουν.