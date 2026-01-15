Google Gemini: Τι είναι το «Personal Intelligence» και πως θα θυμάται την ζωή σου
Το «Personal Intelligence» μπορεί να ανακτήσει συγκεκριμένες πληροφορίες από κείμενα, φωτογραφίες ή βίντεο στις εφαρμογές που διαθέτετε στη Google για να προσαρμόσει τις απαντήσεις του Gemini.
Ο στόχος της Google να δημιουργήσει έναν «προσωπικό, ισχυρό» βοηθό, αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή Gemini προσθέτει τη λειτουργία «Personal Intelligence», σε έκδοση beta, επιτρέποντας στη τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει ήδη η Google για εσάς, ώστε να «ενισχύσει» και να «εξατομικεύσει τις απαντήσεις».
Το Gemini θα «παρέχει μοναδικά προσαρμοσμένες απαντήσεις»
Το νέο Personal Intelligence επιτρέπει στο Google Gemini να προσαρμόζεται στο προφίλ κάθε χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες όπως προτιμήσεις, συνήθειες και το γενικότερο πλαίσιο χρήσης. Στην πράξη, το σύστημα μπορεί να προσφέρει πιο στοχευμένες προτάσεις, καλύτερη κατανόηση σύνθετων ερωτημάτων και απαντήσεις που δεν είναι γενικές αλλά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.
Στην πράξη συνδέει πληροφορίες από εφαρμογές όπως το Gmail, το YouTube και το Google Photos, καθιστώντας το Gemini «μοναδικά χρήσιμο».
Αποθηκευμένα στη Google
Το νέο «εργαλείο» δίνει πρόσβαση στα δεδομένα σας για να απαντά σε συγκεκριμένα αιτήματά σας και να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό σας. Και επειδή αυτά τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα στη Google ο τεχνολογικός κολοσσός λέει πως: «δεν χρειάζεται να στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα αλλού για να ξεκινήσετε την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης».
Επίσης, «δεν θα χρειάζεται να μαντέψετε από πού προέρχεται μια απάντηση: το Gemini θα προσπαθήσει να εξηγήσει τις πληροφορίες που χρησιμοποίησε από τις συνδεδεμένες πηγές σας, ώστε να μπορείτε να τις επαληθεύσετε. Εάν δεν το κάνει, μπορείτε να του ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Και αν μια απάντηση σας φαίνεται λάθος, απλά διορθώστε την επί τόπου. Μπορείτε επίσης να αναδημιουργήσετε εύκολα απαντήσεις χωρίς εξατομίκευση για μια συγκεκριμένη συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε προσωρινές συνομιλίες για να κάνετε μια συζήτηση χωρίς εξατομίκευση».
Σταδιακή διάθεση
Η νέα λειτουργία δεν ενεργοποιείται ταυτόχρονα για όλους. Η Google προχωρά σε σταδιακή διάθεση αρχικά σε επιλεγμένους χρήστες και περιοχές, με στόχο να αξιολογήσει τη λειτουργία και να βελτιώσει την εμπειρία πριν τη γενικευμένη διάθεση.
