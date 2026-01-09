Τεχνητή Νοημοσύνη: To Gmail αναβαθμίζεται και αλλάζει – Εισέρχεται στη νέα «εποχή Gemini»

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας καρτέλας AI Inbox στο Gmail, η οποία χρησιμοποιεί το μοντέλο Gemini για την ανάλυση των email και τη δημιουργία περιλήψεων των βασικών θεμάτων και εργασιών. Οι νέες δυνατότητες αποτελούν μέρος της μετάβασης της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λεγόμενη «εποχή Gemini».

Η Google ανακοίνωσε νέες δυνατότητες για σύνταξη email, σύνοψη και λίστες εργασιών

Ο τεχνολογικός κολοσσός μετατρέπει με αυτόν τον τρόπο το Gmail σε προσωπικό βοηθό που μπορεί να βελτιώνει τη γραφή, να συνοψίζει διάσπαρτες πληροφορίες και να παραδίδει λίστες εργασιών.

Το σύστημα προσδιορίζει τις εργασίες με βάση το περιεχόμενο των μηνυμάτων και προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στα email που απαιτούν προσοχή.

«Help Me Write»

Τα νέα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τον υπερβολικό φόρτο των email και να απλοποιήσουν την καθημερινή ροή εργασίας. Το AI Inbox συμπληρώνει τις υπάρχουσες λειτουργίες Gemini στο Gmail, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων περιλήψεων και της βοήθειας στη σύνταξη email.

Η επιλογή «Help Me Write» αναμένεται να έχει ρόλο πρωταγωνιστή καθώς είναι σχεδιασμένη να μαθαίνει το ύφος γραφής του χρήστη ώστε να μπορεί να εξατομικεύει τα email και να προτείνει, σε πραγματικό χρόνο, τρόπους βελτίωσης του μηνύματος.

Επιπλέον, το Gemini μπορεί πλέον να σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες στο φάκελο εισερχομένων σας, να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως «τι αφορά αυτό το email» ή «τι πρέπει να κάνω» και να συνοψίσει μεμονωμένα μηνύματα. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι ενσωματωμένες απευθείας στη διεπαφή του Gmail και εκτελούνται στο παρασκήνιο.

AI Inbox σε φάση beta

Η Google τονίζει ότι οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο Gmail λειτουργούν με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση βασικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα εργαλεία στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, προειδοποιεί ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν λάθη και συνιστά τον έλεγχο των προτεινόμενων ενεργειών.

Το AI Inbox βρίσκεται σε φάση σταδιακής ανάπτυξης (beta). Οι νέες επιλογές θα είναι αρχικά διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την εταιρεία να υπόσχεται ότι θα επεκτείνει την τεχνολογία σε άλλες χώρες και άλλες γλώσσες αργότερα μέσα στη χρονιά.