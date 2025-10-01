Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
Η Google, στην επίσημη σελίδα υποστήριξης που διαθέτει, εξηγεί με τον πιο χαρακτηριστικό πως οι τελείες δεν έχουν απολύτως καμία σημασία στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τέλος στις παρανοήσεις θέλει να βάλει η Google. Μέσω της επίσημης σελίδας υποστήριξης που διαθέτει εξηγεί με τον πιο χαρακτηριστικό πως οι τελείες στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχουν απολύτως καμία σημασία.
Εάν επιχειρηθεί η δημιουργία ενός λογαριασμού με μια εκδοχή του δικού σας ονόματος χρήστη που περιέχει τελείες, θα του εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που ενημερώνει ότι το όνομα χρήστη δεν είναι διαθέσιμο
Η διεύθυνσή σας στο Gmail είναι μοναδική. Εάν ο οποιοσδήποτε επιχειρήσει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό με μια εκδοχή του δικού σας ονόματος που περιέχει τελείες, θα του εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα τον ενημερώνει ότι το όνομα αυτό είναι ήδη κατειλημμένο.
Το παράδειγμα
Δίνει μάλιστα και ένα παράδειγμα: Αν η διεύθυνσή σας είναι johnsmith@gmail.com, είστε κάτοχος όλων των εκδοχών της διεύθυνσης που περιέχουν τελεία:
- john.smith@gmail.com
- jo.hn.sm.ith@gmail.com
- j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com
Δεν ευθύνονται οι τελείες
Κάπως έτσι, η προσθήκη τελειών δεν αλλάζει τη διεύθυνσή σας, επομένως δεν ευθύνονται οι τελείες που λαμβάνετε την αλληλογραφία ενός άλλου χρήστη. Μάλλον ο αποστολέας πληκτρολόγησε λάθος ή ξέχασε τη σωστή διεύθυνση, αναφέρει η Google στη σελίδα υποστήριξης.
Εξηγεί με ένα ακόμα παράδειγμα: Αν κάποιος προόριζε το μήνυμά του για τη διεύθυνση john.43.smith@gmail.com αλλά πληκτρολόγησε john.smith@gmail.com, το μήνυμα έφτασε σε εσάς, επειδή είστε ο κάτοχος του johnsmith@gmail.com.
