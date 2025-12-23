Gmail: Καταργείται η υποστήριξη για λογαριασμούς άλλων παρόχων
Η Google ανακοίνωσε σημαντική αλλαγή που αφορά τους χρήστες του Gmail.
- Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο – Εξαφανίστηκαν 13χρονος και 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης στην Τουρκία - Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- «Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Σημαντική αλλαγή που αφορά τους χρήστες του Gmail ανακοίνωσε η Google. Από τον Ιανουάριο του 2026, η υπηρεσία θα σταματήσει να λειτουργεί ως email client και webmail για λογαριασμούς τρίτων παρόχων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Gmail δεν θα υποστηρίζει πλέον συγκεκριμένες λειτουργίες που επιτρέπουν τη διαχείριση άλλων λογαριασμών μέσα από την πλατφόρμα.
Οι λειτουργίες που καταργούνται
Η πρώτη αλλαγή αφορά το Gmailify, δηλαδή τη δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμών email τρίτων παρόχων, όπως Outlook, Yahoo ή επαγγελματικά emails με δικό τους domain, μέσα από το Gmail.
Παράλληλα, καταργείται και ο έλεγχος αλληλογραφίας μέσω POP, που επιτρέπει τη λήψη μηνυμάτων από άλλους λογαριασμούς email στον Gmail λογαριασμό του χρήστη.
Ποιους επηρεάζει η αλλαγή
Όσοι χρησιμοποιούν το Gmail ως email client για να διαχειρίζονται επαγγελματικούς ή άλλους λογαριασμούς, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ήδη συνδεδεμένοι λογαριασμοί τρίτων παρόχων θα σταματήσουν να συγχρονίζονται από το 2026.
Αντίθετα, οι χρήστες που διαθέτουν αποκλειστικά προσωπικό λογαριασμό Google, όπως π.χ. myemail@gmail.com, δεν επηρεάζονται από την αλλαγή και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.
Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες
Για όσους χρησιμοποιούν το Gmail για τη διαχείριση άλλων email λογαριασμών, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβαση στα μηνύματα.
1. Επιλογή διαφορετικού email client
Μπορείτε να στραφείτε σε εφαρμογές όπως το Outlook (Microsoft) ή το Thunderbird (Mozilla), οι οποίες υποστηρίζουν πλήρως τον συγχρονισμό επαγγελματικών λογαριασμών email.
2. Ρύθμιση μέσω IMAP/SMTP
Ακολουθήστε τις διαθέσιμες οδηγίες στο διαδίκτυο για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στον νέο client και να διατηρήσετε τον συγχρονισμό των μηνυμάτων.
Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν και να αποστέλλουν emails χωρίς να επηρεάζονται από τις επερχόμενες αλλαγές της Google.
Πηγή: OT.gr
- Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
- «Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
- Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έλαβε την κορυφαία διεθνή διαπίστευση ποιότητας & ασφάλειας JCI
- Ένα «Letting Go» που γεμίζει καρδιές: Η συναισθηματική αλυσίδα της Endless
- Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
- «Empower Forward – Women in Sports: Ένα ταξίδι έμπνευσης και επιτυχίας που ενώνει γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα»
- «Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός… ανέκρινε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ρεκόρ του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις