«Άγιος Βασίλης» ντύθηκε η Google και μοιράζει «δώρα» στους χρήστες του Gmail που εξακολουθούν να διατηρούν τις ντροπιαστικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τότε που ήταν έφηβοι.

Η Google ανακοινώνει ότι «σταδιακά» θα προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης @gmail.com

Σε μια αλλαγή που ζητούσαν εδώ και καιρό, οι κάτοχοι λογαριασμών μπορούν πλέον να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα διεύθυνση @gmail.com με μια νέα, διατηρώντας όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες, σύμφωνα με μια ενημέρωση στη σελίδα υποστήριξης της Google.

Πρώτα στην Ινδία

Η σελίδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην ομάδα «Google Pixel Hub» στο Telegram και ήταν αρχικά διαθέσιμη μόνο στη χίντι έκδοση των οδηγιών, κάτι που μαρτυρά ότι η πιλοτική διάθεση ξεκινά από την Ινδία.

Πρόκειται για μια νέα λειτουργία που η Google δεν έχει ακόμη αναλύσει λεπτομερώς, αλλά δηλώνει ότι «θα διατεθεί σταδιακά σε όλους τους χρήστες». Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημο δελτίο Τύπου ή ανακοίνωση για την αλλαγή.

Οδηγίες… χρήσης

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, οι χρήστες που αλλάζουν τη διεύθυνσή τους θα διατηρούν αυτόματα την αρχική διεύθυνση ως ψευδώνυμο (alias). Τα email που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στα εισερχόμενα, και η αρχική διεύθυνση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google όπως το Drive, το Google Play, οι χάρτες και το YouTube.

Η Google δήλωσε ότι τα υπάρχοντα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, μηνυμάτων και email, θα παραμείνουν αμετάβλητα μετά την ενημέρωση της διεύθυνσης.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι λογαριασμοί που αλλάζουν τη διεύθυνση Gmail τους δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν άλλη νέα διεύθυνση για τους επόμενους 12 μήνες και δεν μπορούν να διαγράψουν τη νέα διεύθυνση που επέλεξαν.

Προσοχή…

Πριν την αλλαγή αυτή που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή οι χρήστες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν μια νέα διεύθυνση Gmail έπρεπε να δημιουργήσουν έναν νέο λογαριασμό και να μεταφέρουν τα δεδομένα τους χειροκίνητα, μέσω μιας περίπλοκης και επίπονης διαδικασίας.