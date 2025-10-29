Εν μέσω αναφορών για 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης που αναρτήθηκαν από χάκερ στο Διαδίκτυο, η Google διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε περιστατικό παραβίασης των συστημάτων της.

«Οι αναφορές “για παραβίαση ασφάλειας στο Gmail που επηρεάζουν εκατομμύρια χρήστες” είναι ψευδείς. Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι» ανέφερε η εταιρεία,

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Η υπόθεση αφορά εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης σε διάφορες δικτυακές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και το Gmail, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο Διαδίκτυο από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Syntiest και διαβιβάστηκαν στην ιστοσελίδα Have I Been Pwned (HIBP).

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας Τρόι Χαντ, επρόκειτο για κωδικούς που είχαν υποκλαπεί εδώ και καιρό από χάκερ.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης παρανόησαν την αποκάλυψη και έκαναν λόγο για νέα υποκλοπή δεδομένων.

Οι αναφορές «προήλθαν από παρεξήγηση των ενημερώσεων σε βάσεις δεδομένων κλεμμένων στοιχείων ταυτοποίησης» δήλωσε εκπρόσωπος της Google στη New York Post. Όπως είπε, οι κωδικοί πρόσβασης δεν υποκλάπηκαν σε νέα επίθεση «εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, εργαλείου ή πλατφόρμας».

Πώς θα ελέγξετε τον λογαριασμό σας

Για να ελέγξετε αν έχουν παραβιαστεί λογαριασμοί σας στο Gmail ή άλλες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το HIBP και εισαγάγετε τη διεύθυνσή σας στη λίστα αναζήτησης. Η ιστοσελίδα θα εξετάσει αν η διεύθυνση έχει εμφανιστεί σε λίστες που αναρτούν οι χάκερ.

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής, θα πρέπει να αλλάξετε αμέσως κωδικούς πρόσβασης. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταυτοποίησης δύο σταδίων, η οποία σας στέλνει έναν κωδικό στο κινητό για να επιτρέψει την είσοδο στον λογαριασμό σας.

Καλό είναι επίσης να μην χρησιμοποιείται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες, αφού η παραβίαση της μίας επιτρέπει στους δράστες να εισβάλλουν και στις υπόλοιπες.

Ειδικοί συνιστούν τη χρήση κωδικών με τουλάχιστον 16 χαρακτήρες, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται πεζά και κεφαλαία γράμματα, σύμβολα και αριθμοί.