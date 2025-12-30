Το 2026 πλησιάζει. Θα είναι μια νέα χρονιά για νέες αποφάσεις, νέα ξεκινήματα και, δυστυχώς, πιο ακριβά smartphone.

Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες αναλύσεις αναμένεται σοβαρή έλλειψη σε μνήμες RAM το 2026, που θα επηρεάσει άμεσα τα smartphones

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να μεγαλώνει, οι εταιρείες κατασκευάζουν περισσότερα και μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.

Μνήμη RAM και smartphone

Αυτά τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης RAM για να λειτουργήσουν και αυτό οδηγεί γρήγορα σε ελλείψεις που έχουν ήδη ξεκινήσει στο τέλος του 2025 και οι αναλυτές λένε ότι θα κορυφωθεί το 2026. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μνήμη RAM σαν να μην υπάρχει αύριο με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθεσιμότητα και να αυξάνονται δραματικά οι τιμές για το διαθέσιμο απόθεμα.

Αν και οι κατασκευαστές έξυπνων κινητών τηλεφώνων κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό το κόστος αυτής της έλλειψης το 2025, αυτό θα αλλάξει το 2026, διαβάζουμε στο androidauthority.com.

Υπάρχουν ήδη φήμες ότι το επόμενο Android τηλέφωνο της Xiaomi θα σημειώσει αύξηση τιμής 10% εξαιτίας της έλλειψης μνήμης RAM, και οι ειδικοί προβλέπουν ότι τα οικονομικά τηλέφωνα θα πληγούν ακόμη περισσότερο.

Αύξηση τιμών, μειώσεις πωλήσεων

Οι μέσες τιμές smartphones ενδέχεται να ανέβουν 6-7% (ή και περισσότερο).

Οι Παγκόσμιες πωλήσεις smartphones προβλέπονται να πέσουν 2-5% το 2026.

Η νέα LPDDR6 (που υπόσχεται μεγαλύτερη ταχύτητα και εξοικονόμηση μπαταρίας) θα είναι αρχικά ακριβή και περιορισμένη, πιθανότατα μόνο σε κινητά «ναυαρχίδες».