Smartphone: Τι θα «σκοτώσει» τα φθηνά κινητά τηλέφωνα Android το 2026
Τεχνολογία 30 Δεκεμβρίου 2025 | 23:11

Smartphone: Τι θα «σκοτώσει» τα φθηνά κινητά τηλέφωνα Android το 2026

Πλήγμα για τα smartphone η σοβαρή έλλειψη σε μνήμες RAM και το 2026.

Το 2026 πλησιάζει. Θα είναι μια νέα χρονιά για νέες αποφάσεις, νέα ξεκινήματα και, δυστυχώς, πιο ακριβά smartphone.

Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες αναλύσεις αναμένεται σοβαρή έλλειψη σε μνήμες RAM το 2026, που θα επηρεάσει άμεσα τα smartphones

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να μεγαλώνει, οι εταιρείες κατασκευάζουν περισσότερα και μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.

Μνήμη RAM και smartphone

Αυτά τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης RAM για να λειτουργήσουν και αυτό οδηγεί γρήγορα σε ελλείψεις που έχουν ήδη ξεκινήσει  στο τέλος του 2025 και οι αναλυτές λένε ότι θα κορυφωθεί το 2026.  Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μνήμη RAM σαν να μην υπάρχει αύριο με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθεσιμότητα και να αυξάνονται δραματικά οι τιμές για το διαθέσιμο απόθεμα.

Αν και οι κατασκευαστές έξυπνων κινητών τηλεφώνων κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό το κόστος αυτής της έλλειψης το 2025, αυτό θα αλλάξει το 2026, διαβάζουμε στο androidauthority.com.

Υπάρχουν ήδη φήμες ότι το επόμενο Android τηλέφωνο της Xiaomi θα σημειώσει αύξηση τιμής 10% εξαιτίας της έλλειψης μνήμης RAM, και οι ειδικοί προβλέπουν ότι τα οικονομικά τηλέφωνα θα πληγούν ακόμη περισσότερο.

Αύξηση τιμών, μειώσεις πωλήσεων

Οι μέσες τιμές smartphones ενδέχεται να ανέβουν 6-7% (ή και περισσότερο).

Οι Παγκόσμιες πωλήσεις smartphones προβλέπονται να πέσουν 2-5% το 2026.

Η νέα LPDDR6 (που υπόσχεται μεγαλύτερη ταχύτητα και εξοικονόμηση μπαταρίας) θα είναι αρχικά ακριβή και περιορισμένη, πιθανότατα μόνο σε κινητά «ναυαρχίδες».

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
Τεχνολογία 27.12.25

Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος

Μαζί με μια πληθώρα τάσεων, όρων και περιεχομένου που «σαπίζει το μυαλό», το 2025 είδε τα social media να αντιμετωπίζουν νόμους περί ηλικιακών περιορισμών, περιεχόμενο AI και μία αυξανόμενη δυσπιστία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρύθμιση διαδικτύου: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτάται ο Μπρετόν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Επιβολή κυρώσεων 24.12.25

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» ρωτάει ο Μπρετόν για τις ΗΠΑ

Στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950, παρέπεμψε ο Τιερί Μπρετόν, απαντώντας στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις που του επέβαλαν.

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

