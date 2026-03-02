Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Φεβρουάριος – Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Πιο ήπιος ήταν φέτος ο χειμώνας, όπως έδειξαν τα στοιχεία που κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.)

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών, που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 έως σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2026 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019) σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Φεβρουάριο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, με τον καιρό να είναι πιο ζεστός από τους προηγούμενους χειμώνες.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Φεβρουαρίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.

Στη Βόρεια Ελλάδα, ο Φεβρουάριος του 2026 καταγράφηκε ως ο 6ος θερμότερος από το 2010. Στην Πελοπόννησο ήταν ο 4ος θερμότερος, ενώ στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, στην Κρήτη, τα Νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα κατατάχθηκε ως ο 3ος θερμότερος της περιόδου.

Τα στοιχεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,4 °C, με 22 από τις 28 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 23 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +1,0 °C από τα κανονικά επίπεδα.