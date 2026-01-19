newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Το θέμα της πρόληψης – η μεγάλη πληγή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αφού η χώρα μας στηρίζεται κατά βάση στο δόγμα της καταστολής-  θεσμοθετείται για πρώτη φορά με οργανωμένο τρόπο μέσα από το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διαβούλευση του οποίου ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες και ολοκληρώνεται στις 26 Ιανουαρίου.

Τίτλος του νομοσχεδίου: «Ενεργή Μάχη- Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών» και στόχος, να έχει ψηφιστεί εντός του μήνα Φεβρουαρίου, το αργότερο στις αρχές Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι που πέρασε μπορεί να μην χαρακτηρίστηκε από μαύρο ρεκόρ καμένων εκτάσεων -σε σύγκριση με την περίοδο 2006 – 2024 η αντιπυρική περίοδος του 2025 κατατάσσεται ως η πέμπτη χειρότερη σε καμένες εκτάσεις-, παρόλα αυτά οι πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Πυροσβεστική ήταν εξαιρετικά δύσκολες και διαμόρφωσαν πρωτόγνωρες συνθήκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η διπλή πυρκαγιά στη Χίο, όπου κάηκαν συνολικά 114.457 στρέμματα, τα οποία ισοδυναμούν με το 13,6 % της συνολικής έκτασης του νησιού. Μάλιστα, οι πυρκαγιές της Χίου έπληξαν το 16,6% της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 «Βόρεια Χίος».

Σημαντική ήταν και η απώλεια παρθένου ελατόδασους στον Φενεό Κορινθίας ενώ έντονο ήταν και το αποτύπωμα της πολυμέτωπης πυρκαγιάς που θύμιζε επί μέρες πόλεμο στη Δυτική Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Πάτρα όπου κάηκε και περιαστική περιοχή. Παράλληλα, η πυρκαγιά της Κερατέας που ξέσπασε στις 8 Αυγούστου 2025 έκαψε 15.790 στρέμματα.

Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξαν πριν από λίγο καιρό από κοινού το WWF Ελλάς και η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME, στην Ελλάδα υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση μεγάλων και παράλληλων περιστατικών. Είναι χαρακτηριστικό πως  το 2025 18 πυρκαγιές οδήγησαν στο 87 % των καμένων εκτάσεων του 2025.

Πίσω, στο νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, ομάδα του υπουργείου επεξεργάζεται σε αυτή τη φάση τη δευτερογενή νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πολλές αλλαγές του νέου νομοσχεδίου.

Η ουσία του οποίου, σύμφωνα με το υπουργείο είναι η ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ο ενιαίος συντονισμός και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων σε όλη τη χώρα.

Οι βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1. Ενιαίο σύστημα διοίκησης συμβάντων

Μία από τις νέες προσθήκες του σχέδιο νόμου είναι το Σύστημα Διοίκησης Συμβάντων (Incident Command System – ICS). Το ICS προβλέπει σαφή κατανομή ρόλων, κοινή επιχειρησιακή «γλώσσα» και ενιαία δομή διοίκησης για όλα τα εμπλεκόμενα σώματα, ανεξαρτήτως του είδους ή της κλίμακας της κρίσης.

2. Μετεωρολόγοι σε επιχειρησιακό ρόλο

Ιδρύεται επιχειρησιακή μετεωρολογική μονάδα (Unit7–METEO) στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων) και καθιερώνεται η Μετεωρολογία Πεδίου.

Οπως σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης κατά την παρουσίαση του νέου σχεδίου νόμου: «Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών θα μας συνδράμουν οι πυρομετεωρολόγοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα μας δίνουν σε ζωντανό χρόνο τις απαιτούμενες κρίσιμες πληροφορίες ενώ θα καθιερώσουμε και τη μετεωρολογία πεδίου. Πυροσβέστες- μετεωρολόγοι θα συνομιλούν απευθείας με τους επιχειρησιακούς που βρίσκονται στο πεδίο».

3. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου

Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, στελεχωμένη με εξειδικευμένους υδρολόγους και άλλους επιστήμονες, η οποία θα αξιολογεί τα μετεωρολογικά δεδομένα σε σχέση με την ευαλωτότητα κάθε περιοχής, τον κορεσμό του εδάφους, τη συμπεριφορά των ρεμάτων και τις τοπικές υποδομές.

Η νέα επιτροπή θα λειτουργεί ως μόνιμος επιστημονικός πυλώνας πρόγνωσης, αξιολόγησης και καθοδήγησης, ενισχύοντας τη λήψη προληπτικών μέτρων πριν την εκδήλωση του φαινομένου και όχι εκ των υστέρων.

4. «13 μικρά ΕΣΚΕΔΙΚ»

Δημιουργούνται 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Συμβάντων. Οπως ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης: «στην ουσία μιλάμε για “13 μικρά ΕΣΚΕΔΙΚ” ένα στην έδρα κάθε Περιφέρειας. Στόχος, να έχουμε πλήρη εικόνα για κάθε συμβάν φυσικής καταστροφής το οποίο είναι σε εξέλιξη».
Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα αυτή δομή αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, από το τοπικό έως το εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας άμεση ροή πληροφοριών και συντονισμένες αποφάσεις, ιδίως κατά την αντιπυρική περίοδο.

5. Υποχρεωτικά Σχέδια Πρόληψης Πυρκαγιών για κάθε Δήμο και Περιφέρεια

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται και τα υποχρεωτικά «Σχέδια Πρόληψης Πυρκαγιών» για κάθε Δήμο και Περιφέρεια της χώρας. Τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν: χαρτογράφηση των κρίσιμων περιοχών, καταγραφή σημείων αυξημένου κινδύνου, πρόβλεψη οδών διαφυγής, καθορισμό σημείων υδροληψίας, καταλόγους διαθέσιμων μηχανημάτων έργου, τεχνικών μέσων και συνεργείων άμεσου καθαρισμού.

Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση επικαιροποίησης των Περιφερειακών και των Τοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από τις περιφέρειες και τους δήμους ανά δύο έτη, ώστε να μην υπάρχουν παρωχημένοι σχεδιασμοί.

6. Προδιαγεγραμμένη καύση, ελεγχόμενη βόσκηση και αντιπύρ

Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο θεσμοθετείται ρητά η προδιαγεγραμμένη (ελεγχόμενη) καύση ως εργαλείο πρόληψης. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με επιστημονικό σχεδιασμό, οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες θα μπορούν να προβαίνουν σε προγραμματισμένες καύσεις μικρής κλίμακας ώστε να μειώνεται η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη στα δάση πριν την αντιπυρική περίοδο, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσονται και η ελεγχόμενη βόσκηση –με στόχο τον καθαρισμό των εκτάσεων από καύσιμη ύλη-αλλά και το αντιπύρ.

Ειδικά για αυτό το τελευταίο, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε: «Μέχρι στιγμής το αντιπύρ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο αυτοπροστασίας των πυροσβεστών όταν βρίσκονται στο πεδίο. Εφεξής θα χρησιμοποιείται θεσμοθετημένα την ώρα της μάχης».

7. Σύσταση Μητρώου Επικουρικών Δυνάμεων για την ενίσχυση του εθελοντισμού

Οσον αφορά στον εθελοντισμό, μία κρίσιμη πηγή βοήθειας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δημιουργείται Μητρώο Επικουρικών Δυνάμεων. Πολίτες και επιχειρήσεις που διαθέτουν κρίσιμο εξοπλισμό, όπως υδροφόρες, μηχανήματα έργου, drones ή γεννήτριες, θα μπορούν να δηλώνουν διαθεσιμότητα και να αξιοποιούνται άμεσα. Παράλληλα, οι εθελοντές πυροσβέστες αποκτούν τη δυνατότητα να επιχειρούν εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας, όπου κι αν βρίσκονται.

8. Μηχανισμός άντλησης διδαγμάτων – Διαφάνεια

Θα συσταθεί ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση μεγάλων πυρκαγιών άνω των 100.000 στρεμμάτων, ενώ καθιερώνεται και ετήσια δημόσια έκθεση για την αντιπυρική περίοδο, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες. Η έκθεση θα συζητείται στη Βουλή, ακόμα και σε επίπεδο ολομέλειας.

9. Αναβάθμιση της Δ.Α.Ε.Ε- Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πυροσβεστικού Σώματος

Μια βασική έλλειψη που έχει διαπιστώσει το υπουργείο είναι η ελλιπής γνώση  για τα αίτια έναρξης των πυρκαγιών, έλλειψη που εμποδίζει στη συνέχεια την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) με νέα οργανωτική δομή, πιστοποιημένους πραγματογνώμονες και τη σύσταση 36 ειδικών Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), εξοπλισμένα με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα διαπεριφερειακά ανακριτικά κλιμάκια θα συνεργάζονται στενά με άλλες αρχές (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις, Europol κ.ά.).

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται μητρώο πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων με ενισχυμένες ανακριτικές αρμοδιότητες, με στόχο την αποτροπή και τη συστηματική δίωξη του εμπρησμού. Οι πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες θα δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται με ένα ενιαίο πρωτόκολλο οι πυρκαγιές οι υποθέσεις των οποίων φτάνουν στις δικαστικές αίθoυσες.

10. Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η Πυροσβεστική Ακαδημία αναβαθμίζεται θεσμικά, με την πρόβλεψη δέσμης διατάξεων που σταδιακά θα την καταστήσουν ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα με υβριδικά χαρακτηριστικά πανεπιστημίου και στρατιωτικής σχολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών θα αποκτήσουν μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π.,  θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

4 ειδικοί κάνουν μια πρώτη αποτίμηση του νέου σχεδίου νόμου

«Θετική η αναβάθμιση του ρόλου της μετεωρολογίας»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κάνει λόγο για ένα νομοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση, το οποίο όμως χρειάζεται προσεχτική εξειδίκευση των μέτρων για να είναι αποτελεσματικό.

Κώστας Λαγουβάρδος | πηγή: climatebook

Oπως εξηγεί: «Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για θετικές πρωτοβουλίες. Όμως, σε ένα τόσο σύνθετο τοπίο όπως η αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη χώρα μας, με πολλούς εμπλεκομένους και με πολυδιάσπαση ρόλων, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξειδίκευση αυτών των μέτρων».

»Σε κάθε περίπτωση, η αναβάθμιση της μετεωρολογίας σε επιχειρησιακό ρόλο είναι πολύ θετική κίνηση, δεδομένης και της αναντίρρητης ύπαρξης της κλιματικής κρίσης. Περιμένουμε να δούμε ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος των επιστημόνων και των φορέων της μετεωρολογίας της χώρας».

Ο κ. Λαγουβάρδος, τονίζει και τη σημασία των τοπικών σχεδίων πρόληψης. Όπως εξηγεί: «για τη σωστή τους κατάρτιση απαιτείται μια διεπιστημονική ομάδα με υδρολόγους, μετεωρολόγους, δασολόγους».

Με τη σειρά του ο Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ και της πυρομετεωρολογικής ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάνει επίσης λόγο για μια σειρά μέτρων που οι ειδικοί στο θέμα των πυρκαγιών επιστήμονες, ανέμεναν καιρό. «Για παράδειγμα, η μετεωρολογία πεδίου και η ανάλυση της πυρκαγιάς την ώρα της εξέλιξης της, συμπεριλαμβανόταν στα χρόνια αιτήματα μας. Στην Ελλάδα, δεν παίρνουμε μαθήματα από τις μεγάλες πυρκαγιές, ρίχνουμε το βάρος στην καταστολή και δεν χρησιμοποιούμε διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία».

Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Ο ίδιος προσθέτει ακόμα πως στόχος της πυρομετεωρολογικής ομάδας του Αστεροσκοπείου είναι να διαμοιράσει την εξειδικευμένη της γνώση για το θέμα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί η βάση πάνω στην οποία θα μπορεί τα επόμενα χρόνια να «πατάει» το υπουργείο.

«Νομοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση»

Την άποψη του μας κατέθεσε και ο Αντιπύραρχος Δημήτρης Λιότσιος, έμπειρος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, διοικητής σήμερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

«Το νέο σχέδιο νόμου αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των στελεχών του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος να αφουγκραστούν τους προβληματισμούς που μετέφεραν όλο το προηγούμενο διάστημα όσοι βρισκόμαστε και επιχειρούμε στα πεδία, καθώς και τα νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα.

Ο απόλυτος καθορισμός επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων μόνο προς την σωστή κατεύθυνση μπορεί να μας οδηγήσει σε επίπεδο επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται στην κατεύθυνση της πρόληψης είναι πλέον αυτά που εξασφαλίζουν την άμυνα και την ανθεκτικότητα κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν και σε εμάς αυτό που χρειαζόμαστε πάντα: χρόνο στην έναρξη του κάθε συμβάντος.

Δημήτρης Λιότσιος

Μέχρι σήμερα Δήμοι και Περιφέρειες είχαν υποχρέωση να συντάσσουν σχέδιο αντιμετώπισης επικίνδυνων φαινομένων. Με το παρόν σχέδιο νόμου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντάσσουν και σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται συνείδηση όλων πως η πυρκαγιά δεν αντιμετωπίζεται μετά την έναρξη της. Δεν αντιμετωπίζεται μόνο με νερό.  Αντιμετωπίζεται και με το στυλό, κάθε μέρα του χρόνου.  Το ίδιο ισχύει και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, όχι μόνο με την φωτιά.

Περνάμε σε μία εποχή ολομέτωπης υπεράσπισης του φυσικού πλούτου της χώρας μας στην οποία δεν περισσεύει κανείς.

Αλλά και κανείς δεν μπορεί πλέον να επιλέγει να παραμένει ανενεργός.

Θεωρώ πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αναβαθμίζει την έννοια της ευθύνης, ατομικής και συλλογικής. Οποιος δεν αντέχει αυτό το βάρος δεν έχει θέση σε αυτόν τον πόλεμο».

«Ανεμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων»

Για τον Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς, οργάνωση που ασχολείται συστηματικά και λεπτομερώς με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, πολλά από όσα περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου, όπως η μεγαλύτερη έμφαση στην εργασία των ΔΑΕΕ ή η αναβάθμιση της Ακαδημίας της Πυροσβεστικής αλλά και τα τοπικά σχέδια πρόληψης, είναι προσθήκες προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Θα δούμε πώς θα εξειδικευτούν όλα αυτά στο πλαίσιο της διαβούλευσης»  σχολιάζει ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως το WWF Ελλάς έχει καταθέσει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πώς πρέπει να υλοποιηθούν όλες αυτές οι αλλαγές, ενώ η οργάνωση έχει συμμετάσχει και στην πιλοτική εφαρμογή της προδιαγεγραμμένης καύσης στο νησί της Χίου.

Νίκος Γεωργιάδης

Ο κ. Γεωργιάδης στέκεται ιδιαίτερα στην ετήσια έκθεση που θα συντάσσεται ,σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, στο τέλος κάθε αντιπυρικής περιόδου. Κατά τον ίδιο, είναι στοίχημα να μην πραγματοποιείται με τον αδιαφανή τρόπο που γίνεται μέχρι στιγμής.

Οπως μας  έλεγε ο κ. Γεωργιάδης σε πρόσφατο ρεπορτάζ είναι σημαντικό λάθος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να κάνει λόγο μόνο για 26.000 καμένα στρέμματα δάσους κατά την αντιπυρική περίοδο του 2025. «Στις καμένες δασικές εκτάσεις υπολογίζουν μόνο τα δάση με ψηλά, ώριμα δέντρα. Βγάζουν εκτός δηλαδή είναι υπό αναγέννηση αλλά και τα δάση με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Είναι ένα συχνό λάθος που γίνεται κάθε χρόνο στις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 18.01.26

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Στα 2.000 μέτρα 18.01.26 Upd: 17:38

Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών από τον Ταΰγετο, απέτυχε να προσεγγίσει το ελικόπτερο, 4 τραυματίες

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο - Νωρίτερα ο επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας είχε ενημερώσει τις διασωστικές δυνάμεις ότι τέσσερις ορειβάτες χρήζουν αεροδιακομιδής λόγω τραυματισμού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο