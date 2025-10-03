Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας

Οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημιές και θανάτους έχουν αυξηθεί δραματικά από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, προειδοποιεί διεθνής μελέτη, με το 43% των χειρότερων πυρκαγιών να καταγράφονται την τελευταία δεκαετία.

Σε αντίθεση με άλλες μελέτες που εστιάζονται στις καμένες εκτάσεις, το μέτρο που χρησιμοποιείται συχνότερα για την αποτίμηση των πυρκαγιών, η ανάλυση που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science εξετάζει τις κοινωνικές συνέπειες, δηλαδή το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος.

Εξετάζοντας δεδομένα που καλύπτουν ένα διάστημα 44 ετών, από το 1980 μέχρι το 2023, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές καταστροφές τετραπλασιάστηκαν, ενώ οι πυρκαγιές που προκαλούν τουλάχιστον δέκα θανάτους τριπλασιάστηκαν, με την τάση να είναι εντονότερη τα τελευταία χρόνια.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή.

Η Μεσόγειος, μαζί με την Καλιφόρνια, τη Χιλή και τη νότια Αυστραλία, είναι οι περιοχές που απειλούνται περισσότερο από τέτοιες καταστροφές, έδειξε η ανάλυση. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει εξάλλου ότι η Μεσόγειος θερμαίνεται τουλάχιστον 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

«Γινόμαστε μάρτυρες μιας θεμελιώδους αλλαγής στο πώς οι πυρκαγιές πλήττουν την κοινωνία» σχολίασε σε δελτίο Τύπου ο δρ Κάλουμ Κάνιγχαμ του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

Ζημιές και θάνατοι

Η ομάδα αναγνώρισε τις 200 πιο δαπανηρές πυρκαγιές από το 1980, υπολογίζοντας το κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ κάθε χώρας. Δεδομένου ότι πολλές χώρες δεν δημοσιοποιούν εκτιμήσεις για το κόστος των φυσικών καταστροφών, τα νούμερα υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα της ασφαλιστικής εταιρείας Munich Re και της Διεθνούς Βάσης Δεδομένων Καταστροφών, την οποία διαχειρίζεται το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν στο Βέλγιο.

Ακόμα, οι ερευνητές εξέτασαν 42 πυρκαγιές με τουλάχιστον δέκα θύματα από το 1980 έως το 2023, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στις 242.

Από τις φωτιές αυτές, το 43% συνέβη την τελευταία δεκαετία που εξέτασε η μελέτη.

Τη δεκαετία του 1980, έδειξε η ανάλυση, πυρκαγιές με μεγάλο οικονομικό κόστος καταγράφονταν κατά μέσο όρο μόνο δύο φορές τον χρόνο. Από το 2014 έως το 2023, το νούμερο αυξήθηκε στις εννέα καταστροφικές πυρκαγιές τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 13 το 2021.

Η χειρότερη χρονιά ήταν το 2018, όταν οι ζημιές εκτινάχθηκαν στα 28,3 δισ. δολάρια, πέντε φορές πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου που εξετάστηκε.

Οι μισές από τις καταστροφικές πυρκαγιές που καλύπτει η μελέτη συνέβησαν σε ημέρες με ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες -έναν συνδυασμό χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων. Η συχνότητα τέτοιων ακραίων συνθηκών υπερδιπλασιάστηκε την περίοδο που εξετάστηκε, εύρημα που ενισχύει τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή.

Πέρα από την παγκόσμια θέρμανση, ένας άλλος παράγοντας είναι η δημιουργία οικισμών κοντά σε δάση που είναι επιρρεπή σε φωτιές, ωστόσο η επίδραση αυτή είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, είπαν οι ερευνητές.

«Πρόκειται για μια καινοτόμο μελέτη όσον αφορά τις πηγές δεδομένων και βασικά επιβεβαιώνει αυτά που προβλέπει η κοινή λογική: οι πυρκαγιές που προκαλούν πολλούς θανάτους και οικονομικές ζημιές τείνουν να ξεσπούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και συμβαίνουν στη διάρκεια ακραίων πυρομετεωρολογικών συνθηκών που γίνονται συχνότερες λόγω κλιματικής αλλαγής» σχολίασε στο Associated Press ο Τζέικομπ Μπέντιξ, καθηγητής του Πανεπιστημίου των Συρακουσών στη Νέα Υόρκη, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν το σχόλιο του Μάικ Φλάνιγκαν του Πανεπιστημίου του Τόμσον Ρίβερς στον Καναδά, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στην ανάλυση: «Καθώς η συχνότητα και η ένταση των ακραίων πυρομετεωρολογικών συνθηκών αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει με την πιθανότητα καταστροφικών πυρκαγιών, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να είμαστε προετοιμασμένοι».