Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει φέτος τις χειρότερες πυρκαγιές από τότε που ξεκίνησε η επίσημη τήρηση αρχείων πριν από 20 χρόνια, επιβεβαιώνουν τα τελευταία δεδομένα.

Από τον Ιανουάριο και μέχρι την Πέμπτη οι πυρκαγιές είχαν κάψει 10,16 εκατομμύρια στρέμματα, έκταση λίγο μεγαλύτερη από την Κύπρο, δείχνει καταμέτρηση του Politico που βασίστηκε σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Πυρκαγιές (EFFS).

Από το 2006 που ξεκίνησαν οι μετρήσεις του EFFS, το 2025 είναι το πρώτο έτος στο οποίο ο απολογισμός υπερβαίνει τα 10 εκατ. στρέμματα –αριθμός που αναπόφευκτα θα αυξηθεί, δεδομένου ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2017 με 9,88 εκατ. στρέμματα.

Περίπου τα δύο τρίτα των απωλειών καταγράφονται από τις 5 Αυγούστου και μετά, με την πλειονότητα των πυρκαγιών να αφορούν την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η Ισπανία έχει το φετινό ρεκόρ με 4 εκατομμύρια στρέμματα, το μεγαλύτερο νούμερο από το 1994, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Στην Πορτογαλία οι φλόγες έκαψαν 2,7 εκατομμύρια στρέμματα, περίπου το 3% της συνολικής έκτασης της χώρας.

Και οι δύο χώρες χτυπήθηκαν από κύματα καύσωνα τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο ειδικοί αποδίδουν τις φετινές πυρκαγιές κυρίως στη φυτική ύλη που συσσωρεύεται σε εγκαταλειμμένες εκτάσεις, καθώς και στην αποτυχία των αρχών να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης. Αυτή την εβδομάδα, ο περιβαλλοντικός εισαγγελέας διέταξε έρευνα για έλλειψη προληπτικών σχεδίων.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, το 2025 είναι η πέμπτη χειρότερη χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μέχρι τις 19 Αυγούστου είχαν καεί στη χώρα περισσότερα από 450.000 στρέμματα, δήλωσε, επικαλούμενος δεδομένα του EFFS.

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρέθεσε, οι πέντε χειρότερες χρονιές όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι:

2007 με 2.717.000 καμένα στρέμματα

2023 με 1.747.000 στρέμματα

2021 με 1.307.000 στρέμματα

2012 με 524.000 στρέμματα

2025 με 454.000 στρέμματα

Την περασμένη εβδομάδα, το WWF Ελλάς ανέφερε ότι μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κάηκαν στην Ελλάδα πάνω από 130.000 στρέμματα, έκταση πουυπερβαίνει τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας.

Περίπου 70.000 στρέμματα κάηκαν μόνο στη Χίο στη μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το Meteo, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Είχαν προηγηθεί μεγάλες πυρκαγιές σε Φιλιππιάδα (26.368 στρέμματα), Ζάκυνθο (22.950), Αχαΐα (16.830), Κερατέα-Παλαιά Φώκαια (15.808) και Χελιδόνι Ηλείας.