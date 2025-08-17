newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 21:09
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα
Ισπανία: Ο πρωθυπουργός ζητά εθνικό σύμφωνο για να μπει τέλος στις πυρκαγιές
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 22:16

Ισπανία: Ο πρωθυπουργός ζητά εθνικό σύμφωνο για να μπει τέλος στις πυρκαγιές

Τραγική παραμένει η κατάσταση στην Ισπανία με τις φωτιές, μία εικόνα που υπήρξε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης το φετινό καλοκαίρι

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Οι πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές στην Ισπανία, που θέτουν σε δοκιμασία τις δυνάμεις πυρόσβεσης και συνολικά τον κρατικό μηχανισμό, υποχρεώνουν την κυβέρνηση σε αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστεί η «επιταχυνόμενη κλιματική έκτακτη ανάγκη». Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε  ένα εθνικό σύμφωνο που θα ενώνει όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναφέρει το Bloomberg.

«Η κλιματική έκτακτη ανάγκη που μαστίζει τον κόσμο επιταχύνεται, γίνεται πιο σοβαρή και πιο συχνή, ειδικά σε περιοχές όπως η Ιβηρική Χερσόνησος», δήλωσε ο Ισπανος πρωθυπουργός την Κυριακή στο Ορένσε, στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, μία από τις πιο καταστραμμένες από τις πυρκαγιές. «Θα προτείνουμε ένα μεγάλο εθνικό σύμφωνο για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική έκτακτη ανάγκη», τόνισε.

Οπως είπε, θα προτείνουμε ένα σημαντικό Κρατικό Σύμφωνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής εκτακτης ανάγκης. «Αυτό που συμβαίνει είναι θέμα όλων των δημόσιων διοικήσεων, των κοινοβουλευτικών ομάδων και ολόκληρης της χώρας. Πρέπει να αντιδράσουμε στην επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής με τη βοήθεια της επιστήμης.

Η αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη φέτος  είναι εντυπωσιακή καθώς ο αριθμός τους ανέβηκε κατά σχεδόν 50% σε σύγκριση με πέρυσι. Και δεν είναι μόνον αυτό. Οι πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί επικίνδυνα κοντά σε πρωτεύουσες όπως η Μαδρίτη, η Αθήνα και η Ποντγκόριτσα στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, επισημαίνουν οι Financial Times.

Οι πυροσβέστες καταπολεμούν τις πυρκαγιές στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, καθώς οι θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιας Ευρώπης ξεπέρασαν τους 40 °C και οι χώρες αναγκάστηκαν να εκδώσουν προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Πυρκαγιές στην Ελλάδα

Απο την πυρκαγιά στην περιοχή Μοιραίικα της Πάτρας,

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους  λόγω των πυρκαγιών, μεταξύ άλλων από τη δυτική Πελοπόννησο κοντά στην πόλη της Πάτρας και τα δημοφιλή νησιά διακοπών Ζάκυνθο και Κεφαλονιά στην Ελλάδα. Οι αρχές προειδοποίησαν για μια «πολύ δύσκολη μέρα» την Τετάρτη.

Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έπρεπε να εκκενωθούν στη Σαμόρα και το Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία λόγω των πυρκαγιών,  σύμφωνα με τον Αλφόνσο Φερνάντες Μανούκο, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης.
Στην περιοχή της Ατλαντέρρα, στη νότια ακτή του Ατλαντικού της Ισπανίας, περίπου 2.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν από πόλεις όπως η Ζαχάρα ντε λος Ατούνες την Τρίτη.

Οι αρχές προειδοποίησαν για «εξαιρετικό κίνδυνο» πυρκαγιών σε αρκετές χώρες την επόμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη αντιμετώπισε αρκετούς -και με ένταση – καύσωνες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι οποίες επιδείνωσαν την ξηρασία και τις πυρκαγιές, καθώς και έθεσαν σε μεγάλη πίεση το ενεργειακό σύστημα του ηπείρου.

Το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, η Γαλλία, τα Βαλκάνια, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία αντιμετώπιζαν «ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους» την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες.

Διπλάσιες οι καμένες εκτάσεις

Ο Ακσάι Ντεόρας, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και στο Τμήμα Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, δήλωσε ότι οι καύσωνες ξηραίνουν το έδαφος και τη βλάστηση, «μετατρέποντας τα τοπία σε πυριτιδαποθήκες».

«Οι καύσωνες γίνονται πιο έντονοι και συχνότεροι λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί άμεσα τις πυρκαγιές. Αυτό που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι παρατεταμένες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας κάνουν τις πυρκαγιές πιο έντονες και πιο δύσκολες να ελεγχθούν».

Απο τις πυρκαγιές στην περιοχή Αστούριας της Ισπανίας

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, αυτή την εβδομάδα, η έκταση που έχει καεί από πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη είναι διπλάσια από πέρυσι, δηλαδή περίπου 410.000 εκτάρια σε σύγκριση με σχεδόν 189.000 εκτάρια πέρυσι.

Οπως αναφέρουν οι FT , μέχρι στιγμής φέτος έχουν εντοπιστεί περίπου 1.600 μεμονωμένες πυρκαγιές στην Ευρώπη, σε σύγκριση με περίπου 1.090 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Άλλες περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζουν επίσης έντονες πυρκαγιές, όπως ο Καναδάς, όπου οι αρχές αναφέρουν ότι περισσότερες από 470 πυρκαγιές έχουν χαρακτηριστεί «εκτός ελέγχου». Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνβθουν  επίσης στην Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα λόγω των πυρκαγιών.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο τρίτος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, μετα απο αυτους το 2023 και το 2024. Η ευρωπαϊκή ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

