Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Eνσωμάτωση

Ισπανία: Μάχη με τις φλόγες σε 14 μέτωπα – Στους επτά οι νεκροί

Στάχτη έχουν γίνει πάνω από 1.500.000 στρέμματα στην Ισπανία - Πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες σε όλη τη νότια Ευρώπη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Πύρινη κόλαση στην Ισπανία για ακόμα μία μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Οι νεκροί από τις φωτιές έχουν αυξηθεί στους επτά ενώ στη χώρα έχουν γίνει στάχτη πάνω από 1.500.000 στρέμματα.

Ένα επίμονο κύμα καύσωνα τις τελευταίες 12 μέρες, σε συνδυασμό με νότιους ανέμους, προμηνύουν μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε η Βιργίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Στη Γαλικία ένα μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες ακτές.

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», έγραψε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο X.

YouTube thumbnail

Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη, με τις φλόγες να τροφοδοτούνται από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από αέρος στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι στις ώρες πτήσης σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

Στην Πορτογαλία, γύρω στα 15 εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση τεσσάρων σημαντικών δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας. Στο κέντρο της, μόνο στην πυρκαγιά του Αργκανίλ δίνουν μάχη περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, ενώ εκείνη του Τρανκόσο, που μαίνεται από το Σάββατο, συνεχίζει να επεκτείνεται.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
InView 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Στατιστικές 15.08.25

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά
Ένα μικρό «θαύμα» 15.08.25

Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά

Ένας ξενώνας για καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους ανοίγει δίπλα από τον Άγιο Σάββα, στα Προσφυγικά, για να εξυπηρετήσει τα άτομα από την επαρχία που αγωνίζονται να ζήσουν υπό αντίξοες συνθήκες. Το in βρέθηκε εκεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλάσκα: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν
Κρίσιμες συνομιλίες 15.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν

«Πρώτιστος στόχος είναι να δείξουμε αλληλεγγύη στους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία» λένε οι διαδηλωτές που ανησυχούν για τον θαυμασμό που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν δικτάτορα

Σύνταξη
Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 15.08.25 Upd: 17:36

Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι, όλες οι εξελίξεις στο in

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική - Οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Κιέβου

Βασιλική Δρίβα
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
