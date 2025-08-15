Πύρινη κόλαση στην Ισπανία για ακόμα μία μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Οι νεκροί από τις φωτιές έχουν αυξηθεί στους επτά ενώ στη χώρα έχουν γίνει στάχτη πάνω από 1.500.000 στρέμματα.

Ένα επίμονο κύμα καύσωνα τις τελευταίες 12 μέρες, σε συνδυασμό με νότιους ανέμους, προμηνύουν μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε η Βιργίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Στη Γαλικία ένα μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες ακτές.

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», έγραψε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο X.

Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη, με τις φλόγες να τροφοδοτούνται από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από αέρος στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι στις ώρες πτήσης σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

Στην Πορτογαλία, γύρω στα 15 εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση τεσσάρων σημαντικών δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας. Στο κέντρο της, μόνο στην πυρκαγιά του Αργκανίλ δίνουν μάχη περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, ενώ εκείνη του Τρανκόσο, που μαίνεται από το Σάββατο, συνεχίζει να επεκτείνεται.