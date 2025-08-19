Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει φέτος τη χειρότερη χρονιά της τελευταίας 20ετίας όσον αφορά τις εκτάσεις που κάηκαν σε πυρκαγιές, ενώ για την Ελλάδα το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά, αναφέρει ο μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος.

Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμα, ήδη όμως η Ελλάδα μετρά πάνω από 450.000 καμένα στρέμματα, αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος επικαλούμενος στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Πυρκαγιές, το οποίο υπάγεται στο παρατηρητήριο Copernicus.

«Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις» γράφει στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτει, οι πέντε χειρότερες χρονιές όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις είναι:

2007 με 2.717.000 καμένα στρέμματα

2023 με 1.747.000 στρέμματα

2021 με 1.307.000 στρέμματα

2012 με 524.000 στρέμματα

2025 με 454.000 στρέμματα

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου πλησιάζουν τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, το WWF Ελλάς ανέφερε ότι μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κάηκαν στην Ελλάδα πάνω από 130.000 στρέμματα, έκταση που υπερβαίνει τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας.

Περίπου 70.000 στρέμματα κάηκαν μόνο στη Χίο στη μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το Meteo, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Είχαν προηγηθεί μεγάλες πυρκαγιές σε Φιλιππιάδα (26.368 στρέμματα), Ζάκυνθο (22.950), Αχαΐα (16.830), Κερατέα-Παλαιά Φώκαια (15.808) και Χελιδόνι Ηλείας.