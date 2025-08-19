Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη – Δείτε σε ποιες περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπει για σήμερα Τρίτη (19/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας: Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία , Αιτωλοακαρνανία κ.α.

Δείτε τον χάρτη