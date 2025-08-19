Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη – Δείτε σε ποιες περιοχές
Yψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αναμένεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας
Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπει για σήμερα Τρίτη (19/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας: Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία , Αιτωλοακαρνανία κ.α.
Δείτε τον χάρτη
⚠ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου🔥για αύριο Τρίτη 19/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Αττική #Βοιωτία #Εύβοια
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Μεσσηνία
📍#Αιτωλοακαρνανία #Άρτα #Πρέβεζα #Έβρος #Χαλκιδική & #Άγιον_Όρος
📍#Δωδεκάνησα #Ηράκλειο #Λασίθι #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία #Θάσο… pic.twitter.com/vZYEivzbWF
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 18, 2025
