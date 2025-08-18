science
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 16:58
Κρατούμενος δραπέτευσε από το νοσοκομείο Καστοριάς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
Έκταση-ρεκόρ 3,4 εκατ. στρεμμάτων έκαψαν οι πυρκαγιές στην Ισπανία
Περιβάλλον 18 Αυγούστου 2025

Έκταση-ρεκόρ 3,4 εκατ. στρεμμάτων έκαψαν οι πυρκαγιές στην Ισπανία

Η κυβέρνηση Σάντσεθ ετοιμάζεται να παρουσιάσει «εθνικό σύμφωνο» για τις πυρκαγιές που φουντώνουν λόγω κλιματικής αλλαγής.

Τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία της όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές διανύει η Ισπανία, όπου περισσότερα από 3,43 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης Copernicus.

Με τις φωτιές να συνεχίζονται, ο αριθμός αναθεωρείται συνεχώς προς τα επάνω, ενώ η χώρα μετρά ήδη επτά νεκρούς.

Μέχρι σήμερα, το 2022 ήταν η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.06 εκατ. στρέμματα καμένης γης.

Από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 2006, η Πορτογαλία κατέχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ: οι πυρκαγιές του 2017 κάλυψαν 5,63 εκατομμύρια στρέμματα και προκάλεσαν 119 θανάτους.

Φέτος, περίπου 2,16 εκατ. στρέμματα έχουν καεί στη χώρα.

Στη Γαλικία, η πυροσβεστική εφαρμόζει τη μέθοδο της ελεγχόμενης καύσης για να προλάβει μεγάλες πυρκαγιές (Reuters)

Στη Γαλικία, η πυροσβεστική εφαρμόζει τη μέθοδο της ελεγχόμενης καύσης για να προλάβει μεγάλες πυρκαγιές (Reuters)

Οι φλόγες φουντώνουν στην Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής που φέρνει κύματα ξηρασίας και καυσώνων.

Υπάρχουν ωστόσο και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη ξερή βλάστηση.

Αυτή την εβδομάδα,  ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει ένα «εθνικό σύμφωνο» για τις πυρκαγιές που θα ενώνει όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης.

«Η κλιματική έκτακτη ανάγκη που μαστίζει τον κόσμο επιταχύνεται, γίνεται πιο σοβαρή και πιο συχνή, ειδικά σε περιοχές όπως η Ιβηρική Χερσόνησος» δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο τρίτος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, μετά τα ρεκόρ το 2023 και το 2024.

Η ευρωπαϊκή ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Κόσμος
Ουκρανία: Για «μεγάλη ημέρα» μιλά ο Τραμπ – Ο Ζελένσκι βλέπει φον ντερ Λάιεν

Ουκρανία: Για «μεγάλη ημέρα» μιλά ο Τραμπ – Ο Ζελένσκι βλέπει φον ντερ Λάιεν

