newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Ελλάδα 19 Μαρτίου 2026, 06:00

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Κατερίνα Ροββά
A
A
Vita.gr
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Spotlight

Αντιμέτωπη με πύρινες εστίες βρίσκεται ήδη η χώρα, ενάμιση μήνα πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ηλεία κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος, με το μέτωπο να ξεκινά από τον Ελαιώνα και να επεκτείνεται προς τα Βυτιναίικα, ενώ δύσκολη μάχη με τις φλόγες έδωσαν και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Βιάννο Ηρακλείου. Τις τελευταίες ημέρες πυρκαγιές έχουν επίσης εκδηλωθεί στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας, στην Τρίπολη και αλλού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι προς το παρόν η κατάσταση δεν διαφαίνεται ανησυχητική και ότι σημαντικό τμήμα των καταγεγραμμένων συμβάντων οφείλεται σε εργασίες στην ύπαιθρο, όμως εφιστούν προσοχή. Παράλληλα, επισημαίνουν πως ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ιδιαίτερα βροχερός, με τα ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας να φτάνουν το 130% της μέσης κλιματικής τιμής, δηλαδή να είναι υπερδιπλάσια από το κανονικό, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Τα δεδομένα μέχρι στιγμής δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, δεν βλέπουμε σημαντικές αποκλίσεις από το συνηθισμένο, όμως καθώς η θερμοκρασία θα ανεβαίνει από εδώ και πέρα χρειάζεται προσοχή» λέει στα «ΝΕΑ» ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. «Φέτος είχαμε έναν υγρό χειμώνα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν η εδαφική υγρασία και η υγρασία των δασικών καυσίμων, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την έναρξη μιας πυρκαγιάς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποφεύγουμε τελείως τον κίνδυνο. Τις ημέρες με υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας είναι σχετικά εύκολο να ανάψει μια φωτιά».

Ανεξάρτητα από την αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η κλιματική αλλαγή, με τις παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, έχει οδηγήσει σε επέκταση της περιόδου εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ελλάδα. Και χαρακτηρίζουν το γεγονός ανησυχητικό. Τα στοιχεία τούς επιβεβαιώνουν: Πέρυσι κατά τη διάρκεια του Μαρτίου στην Ελλάδα είχαμε ακόμα και 70 εστίες πυρκαγιάς ημερησίως.

Όπως έχει επισημάνει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συντονιστής της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ, «το ίδιο είδαμε να συμβαίνει και το 2024, με τις πυρκαγιές να ξεκινούν πολύ νωρίς, στα τέλη Μαρτίου 2024, και μάλιστα στα Πιέρια Όρη, σε υψόμετρο 1.900 μέτρων. Εκεί δηλαδή όπου κανονικά την εποχή αυτή θα έπρεπε να υπάρχει χιονοκάλυψη είχαμε έρπουσες πυρκαγιές. Το βλέπουμε επίσης όταν έχουμε πυρκαγιές μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου – στις 29 Σεπτεμβρίου 2024 στην Κορινθία –, μια εποχή που είναι μεν τυπικά εντός της αντιπυρικής περιόδου αλλά στο τέλος της».

Από την άλλη πλευρά, ο φετινός χειμώνας – από τον Δεκέμβριο 2025 έως και τον Φεβρουάριο 2026 – ήταν ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε αρκετούς σταθμούς της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100%-130% σε σχέση με τις κλιματικές τιμές. Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν κοντά ή και χαμηλότερες από τις κλιματικές τιμές. Τα χαμηλότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα του Αιγαίου.

Ακόμη δεν έχει κριθεί τίποτα

Κατά πόσο αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εικόνα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο; «Είναι θετικό το ότι είχαμε πολλές βροχές και τέτοιες βροχές που έχουν βοηθήσει να αυξηθούν η εδαφική υγρασία και η περιεχόμενη υγρασία της ζωντανής βλάστησης. Αυτό θα βοηθήσει να περιοριστεί η βιομάζα που μπορεί να αποτελέσει καύσιμη ύλη σε μια δασική πυρκαγιά» λέει ο Θοδωρής Γιάνναρος. «Για να κάνουμε όμως εκτιμήσεις σε σχέση με το τι περιμένουμε τη φετινή αντιπυρική περίοδο, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η άνοιξη. Αν για παράδειγμα ο Μάρτιος και ο Απρίλιος έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές βροχοπτώσεις, τότε η εικόνα θα αλλάξει. Πάντως τον χειμώνα του 2024-2025 που οι βροχοπτώσεις κυμάνθηκαν κοντά στο κανονικό είχαμε δει ότι υπήρξε καθυστέρηση στο «κυρίως κομμάτι» της αντιπυρικής περιόδου, ήρθε αργότερα. Ενδεχομένως αυτό να συμβεί και φέτος» προσθέτει.

Ενδεικτικό του ότι ακόμη τίποτε δεν έχει κριθεί είναι το γεγονός πως, παρά τον βροχερό χειμώνα, από τις 20 Φεβρουαρίου και μετά σημειώθηκε απουσία βροχοπτώσεων, η οποία σε συνδυασμό με τις αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες έχει οδηγήσει σε έντονη μείωση της υγρασίας εδάφους σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με την επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ, στις 10 Μαρτίου «η μείωση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην Ηπειρο και στη Δυτική Στερεά Ελλάδα που πλέον βρίσκονται σε συνθήκες σημαντικής έως ακραίας ξηρασίας για τα δεδομένα της εποχής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης παραμένει σε συνθήκες ήπιας έως έντονης σχετικής ξηρασίας. Αντιθέτως, η Κεντρική Μακεδονία και περιοχές της Θράκης παραμένουν σε συνθήκες πλεονάσματος υγρασίας στο βαθύτερο στρώμα του εδάφους, ενώ η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος βρίσκονται σε κανονικά επίπεδα».

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Κόσμος
Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύνταξη
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Σύνταξη
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Σύνταξη
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Γράφει ο atsatsouli
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Κόσμος 19.03.26

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Music 19.03.26

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Σύνταξη
Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο