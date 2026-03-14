Πύργος: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή Βυτιναίικα του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση.

Σύμφωνα με το patris news, η φωτιά που καίει στην περιοχή του Ελαιώνα, προς το χωριό Χειμαδιό, έχει αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά μέτωπα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, την ώρα που το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται από το δύσβατο της περιοχής, αλλά και από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον δυνάμεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Ειδικότερα, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προς το μέτωπο της πυρκαγιάς κινούνται και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας και του Δήμου Πύργου.