Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος του δήμου Βιάννου στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 25 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής καθιστά το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.