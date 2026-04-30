newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 15:25
Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον - Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι είναι ο ΟΠΕΚ και πώς επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου;
Διεθνής Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 16:25

Η απώλεια των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον ΟΠΕΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Spotlight

Το πετρέλαιο βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Αυτή την εβδομάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έλαβαν την απροσδόκητη απόφαση να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (OPEC/ΟΠΕΚ).

Ο ΟΠΕΚ είναι ένα δίκτυο πετρελαιοπαραγωγών χωρών που ιδρύθηκε το 1960 με στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου, μέσω μέτρων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και αυξάνουν τα κέρδη των κρατών-μελών.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο ΟΠΕΚ εξελίχθηκε σε έναν από τους κυρίαρχους παράγοντες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, γράφει η Τίνα Σολιμάν-Χάντερ, καθηγήτρια Δικαίου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, σε άρθρο της στο The Conversation.

Αυτό ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια του πετρελαϊκού σοκ της δεκαετίας του 1970, όπου οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου τετραπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω των περικοπών στην παραγωγή και τις πωλήσεις που επέβαλε ο ΟΠΕΚ.

Ωστόσο, ο ΟΠΕΚ μόλις έχασε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του, τα ΗΑΕ.

Θα μειωθεί λοιπόν η επιρροή του ΟΠΕΚ; Και τι σημαίνει αυτό για τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου;

Οι ρίζες του ΟΠΕΚ

Πριν από τον ΟΠΕΚ, υπήρχαν οι «Επτά Αδελφές».

Ο όρος αυτός αναφέρεται στις επτά δυτικές διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες – Texaco, Exxon, Mobil, Chevron, Gulf Oil, British Petroleum και Royal Dutch Shell – που κυριαρχούσαν στη βιομηχανία πετρελαίου τον 19ο αιώνα.

Το πέτυχαν αυτό ελέγχοντας ουσιαστικά κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας του πετρελαίου, από την εξόρυξη έως τη διύλιση και τη μεταφορά.

Μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Επτά Αδελφές είχαν αποκτήσει τον έλεγχο της παραγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, συνάπτοντας συμβάσεις με ηγέτες, οι οποίες ουσιαστικά έδωσαν στις εταιρείες τον απόλυτο έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων τους.

Με το πέρασμα του χρόνου, αυτές οι κυβερνήσεις κουράστηκαν να κυριαρχούνται από τις «Επτά Αδελφές».

Για αυτές, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε το 1960, όταν οι πετρελαϊκές εταιρείες προέβησαν σε περικοπές της δημοσιευμένης τιμής, δηλαδή της τιμής που μια εταιρεία συμφωνεί δημοσίως να πληρώσει για το πετρέλαιο.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τέσσερα πετρελαιοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής – το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία – μαζί με τη δυσαρεστημένη Βενεζουέλα, σχημάτισαν το δικό τους καρτέλ τον Σεπτέμβριο του 1960.

Και έτσι γεννήθηκε ο ΟΠΕΚ.

Έκτοτε, ο ΟΠΕΚ έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει επίσημα την Αλγερία, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, το Γκαμπόν, τη Λιβύη και τη Νιγηρία.

Μία από τις εκατοντάδες πυρκαγιές σε πετρελαιοπηγές του Κουβέιτ που προκάλεσαν οι υποχωρούσες ιρακινές δυνάμεις το 1991

Πώς επηρεάζει ο ΟΠΕΚ τις τιμές του πετρελαίου;

Ο ΟΠΕΚ ιδρύθηκε με ρητό στόχο να καθορίζει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου ρυθμίζοντας την προσφορά πετρελαίου.

Ο στόχος του παραμένει ο ίδιος μέχρι σήμερα.

Για να το επιτύχει αυτό, ο ΟΠΕΚ καθορίζει ποσοστώσεις παραγωγής για τα κράτη μέλη. Αυτό δημιουργεί είτε έλλειψη είτε υπερπροσφορά πετρελαίου.

Η δημιουργία έλλειψης αυξάνει τα κέρδη των μελών του ΟΠΕΚ, ενώ η δημιουργία υπερπροσφοράς εμποδίζει άλλους παραγωγούς – όπως τις ΗΠΑ – να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους.

Το 1973, ο ΟΠΕΚ έδειξε τη δύναμή του για πρώτη φορά επιβάλλοντας εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου προς τις ΗΠΑ. Μέσα σε λίγους μήνες, τα μέλη του ΟΠΕΚ κατάφεραν να τετραπλασιάσουν σχεδόν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Το εμπάργκο οδήγησε τον κόσμο σε ύφεση, αναγκάζοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει επανειλημμένα τα επιτόκια. Και η οικονομία της εξαρτώμενης από τις εισαγωγές Ιαπωνίας συρρικνώθηκε για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, ο ΟΠΕΚ έχει ελέγξει πάντα μόνο ένα μέρος της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Μεταξύ 1992 και 2022, η παραγωγή του ΟΠΕΚ αντιπροσώπευε κατά μέσο όρο το 40% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Το 2016, ο ΟΠΕΚ επέκτεινε την επιρροή του σχηματίζοντας μια συμμαχία με τη Ρωσία και εννέα άλλες χώρες που δεν είναι μέλη. Αυτή η συμμαχία είναι γνωστή ως ΟΠΕΚ+ και σήμερα ελέγχει περίπου το 44% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Είναι νόμιμες οι ενέργειες του ΟΠΕΚ;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι το θέμα είναι περίπλοκο.

Ο ΟΠΕΚ περιγράφεται συχνά ως καρτέλ – μια ομάδα εξαγωγέων που συνεργάζονται για να αυξήσουν τα κέρδη και να μειώσουν τον ανταγωνισμό.

Αν ο ΟΠΕΚ λειτουργούσε στον ιδιωτικό τομέα, ο έλεγχός του επί των ποσοστώσεων παραγωγής και των τιμών θα θεωρούνταν παράνομος.

Τα καρτέλ απαγορεύονται επειδή είναι αντιανταγωνιστικά, καθώς ελέγχουν τεχνητά τις τιμές, καταστέλλουν την καινοτομία και περιορίζουν την παραγωγή. Κάνουν όλα αυτά διατηρώντας παράλληλα την ψευδαίσθηση του ανταγωνισμού.

Όμως τα μέλη του ΟΠΕΚ δεν είναι επιχειρήσεις.

Είναι κράτη.

Αρκετές αμερικανικές δικαστικές αποφάσεις υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του ΟΠΕΚ δεν αποτελούν δραστηριότητες καρτέλ και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσβληθούν δικαστικά.

Η «υδραυλική ρωγμάτωση» σχιστολιθικών κοιτασμάτων στις ΗΠΑ, μια σημαντική νέα πρόκληση για το μερίδιο αγοράς του ΟΠΕΚ

Μήπως ο ΟΠΕΚ εξασθενεί;

Από το 2000, η δύναμη του ΟΠΕΚ έχει μειωθεί λόγω δύο βασικών παραγόντων.

Ο ένας είναι η αναβίωση των ΗΠΑ ως παγκόσμιας πετρελαϊκής δύναμης. Τον 20ό αιώνα, η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ κορυφώθηκε το 1975 πριν μειωθεί απότομα καθώς τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας εξαντλήθηκαν.

Ωστόσο, τη δεκαετία του 2000, οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες βρήκαν έναν τρόπο να συνδυάσουν δύο τεχνικές εξόρυξης πετρελαίου – τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) και την οριζόντια γεώτρηση – με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό επέτρεψε στις ΗΠΑ να διπλασιάσουν την παραγωγή πετρελαίου τους μεταξύ 2010 και 2020. Οι ΗΠΑ είναι πλέον ο κορυφαίος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, παράγοντας περίπου 16,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά των μελών του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ είναι ένας διεθνής οργανισμός, αλλά τα κράτη μπορούν και πράγματι αποχωρούν για να επιδιώξουν τα δικά τους συμφέροντα.

Για σχεδόν 30 χρόνια, ο Ισημερινός διέκοπτε, ανανέωνε και αποσύρθηκε από τη συμμετοχή του, πριν τελικά αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ το 2020.

Αυτό του επέτρεψε να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, απαλλαγμένος από τις ποσοστώσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ.

Το Κατάρ αποχώρησε το 2019 για να επικεντρωθεί στις εξαγωγές φυσικού αερίου, αλλά η αποχώρησή του μπορεί να ερμηνευθεί ως απάντηση στη φθίνουσα επιρροή του ΟΠΕΚ. Η κυριαρχία του στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέλαιο μπορεί επίσης να αποτελεί παράγοντα.

Τα ΗΑΕ έχουν γίνει ο πιο πρόσφατος αποστάτης.

Η κυβέρνησή τους σκοπεύει πλέον να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, απαλλαγμένη από τις υποχρεώσεις του ΟΠΕΚ. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν την απόφαση των ΗΑΕ ως ένδειξη αυξανόμενων ρήξεων μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

Και ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μόνο εντείνει τις εντάσεις.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την επιρροή του ΟΠΕΚ.

Στον σημερινό ασταθή κόσμο, άλλα μέλη του ΟΠΕΚ ενδέχεται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τον οργανισμό.

Όμως, μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η απόφαση είναι γενναία ή απερίσκεπτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Παραμένει σε αναμονή – Αμετάβλητα τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Κόσμος
Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Ναταλία Κάππα
Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Νέα δεδομένα 30.04.26

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Σύνταξη
Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
Έξυπνο 30.04.26

Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30.04.26

Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία - Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Πολιτική Προστασία 30.04.26

Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Ο χάρτης εκδίδεται με κύριο στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Σύνταξη
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Σύνταξη
Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Εργατικό ατύχημα 30.04.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;» - Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies