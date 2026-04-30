newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Απριλίου 2026, 17:17

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027» εξασφαλίστηκε για την Δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.000.000 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά»

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε συστήνοντας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν ως εταίροι/ωφελούμενοι. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η Δράση υλοποιείται με τη μέθοδο του απλοποιημένου κόστους, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση και πιστοποίηση αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών εξόφλησης των δαπανών.

Τα ποσά των ενισχύσεων

Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 13.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση (κατ’ αποκοπή ποσό) για την 18μηνη λειτουργία νέας επιχείρησης και 21.000 ευρώ για εταιρικό /πολυμετοχικό σχήμα (κατ’ αποκοπή ποσό).

Επίσης, επιχορηγείται το μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας με 15.000 ευρώ (μοναδιαίο κόστος).

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού για κάθε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Το κριτήριο πριμοδότησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης η σημαντική παράμετρος είναι ότι ενσωματώνει, με ρητό και μετρήσιμο τρόπο, τη γεωγραφική και κοινωνική δικαιοσύνη στον μηχανισμό επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων ώστε φθίνουσες και οικονομικά υστερούσες Περιφερειακές Ενότητες να αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, προβλέπεται κριτήριο πριμοδότησης σε περίπτωση ύπαρξης πιστοποιημένης αναπηρίας (ανεξαρτήτως ποσοστού).

Η περιφερειακή ανάπτυξη

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά πως με το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», τη νέα αυτή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, έρχεται να στηριχθεί έμπρακτα η επιχειρηματικότητα και οι νέοι που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Εκτός από το γεγονός ότι η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, τονίζω επίσης, τα ειδικά κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια έτσι ώστε εκτός από την επιχειρηματικότητα, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη», είπε.

«Επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, για αύξηση των εισοδημάτων, για μια ακόμα πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, που με τη σειρά της, θα συνεχίσει να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία», συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Οι προϋποθέσεις

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκρισή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, η υποχρέωση των δικαιούχων σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις και όροι της Δράσης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων αφορά 12 ή 18 μήνες, από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας (δηλαδή κατ’ ελάχιστον 2 εξάμηνα Επαληθευμένης Λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 06.05.2026 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 30.06.2026 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Η Πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies