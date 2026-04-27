Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
Για ποιες επιχειρήσεις γίνεται υποχρεωτικό το ψηφιακό δελτίο αποστολής
Οικονομία 27 Απριλίου 2026, 07:40

Το νέο σύστημα με το ψηφιακό δελτίο αποστολής απλοποιεί τους ελέγχους – Φορείς της αγοράς ζητούν παράταση

Ανδρομάχη Παύλου
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Από την 1η Μαΐου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής για επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα.

Την ίδια στιγμή, η αγορά πιέζει για παράταση, καθώς χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμες να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του μέτρου.

Η εφαρμογή της δεύτερης φάσης έχει ήδη λάβει μία αναβολή, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έναρξή της τον Δεκέμβριο του 2025.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και οι τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν επιχειρήσεις και πάροχοι λογισμικού οδήγησαν σε παράταση, μεταθέτοντας το σχετικό ορόσημο για το 2026. Μάλιστα, βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης, το διάστημα έως τις 30 Απριλίου 2026 λειτουργεί ως μεταβατική περίοδος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της διακίνησης αγαθών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις εμπορικές συναλλαγές, μέσω της υποχρεωτικής διαβίβασης δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό φαινομένων απόκρυψης τζίρου.

Το νέο σύστημα με το ψηφιακό δελτίο αποστολής απλοποιεί τους ελέγχους και φέρνει:

  • Real-time Παρακολούθηση (Tracking) με άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία και την κατάσταση των διακινούμενων αγαθών (In Transit, Delivered, Completed, Rejected).
  • Ελαχιστοποίηση λαθών και απωλειών μέσω της ψηφιακής καταγραφής κάθε μεταφόρτωσης.
  • Απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής αγαθών με ένα μόνο σκανάρισμα.
  • Δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων αποστολής σε ένα ενιαίο QR code, για πιο εύκολη και μαζική διαχείριση.
  • Δυνατότητα έκδοσης του Δελτίου Αποστολής από τον Παραλήπτη των αποθεμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. διακινήσεις αγροτικών προϊόντων), διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα.

Ποιους αφορά

Η νέα ψηφιακή διαδικασία καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας:

  • εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής,
  • επιχειρήσεις λιανικής που διακινούν αποθέματα,
  • e-shop με αποστολές προϊόντων,
  • επιχειρήσεις με αποθήκη ή υποκαταστήματα,
  • επιχειρήσεις με μεταφορές μεταξύ εγκαταστάσεων,
  • βιοτεχνίες και παραγωγικές μονάδες,
  • εργοστάσια κατεργασίας,
  • εργοστάσια συσκευασίας τροφίμων,
  • επιχειρήσεις logistics και κέντρα διαλογής,
  • επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορτώσεις,
  • επιχειρήσεις που παραδίδουν προϊόντα σε πελάτες ή συνεργάτες,
  • επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν οργανωμένα αγαθά από προμηθευτές.

Υπάρχουν κατηγορίες που εξαιρούνται ή δεν εντάσσονται άμεσα στην υποχρέωση όπως επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, σύμβουλοι) και δεν διακινούν εμπορεύματα ή αποθέματα, δεν υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου αποστολής, πολύ μικρές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις), αγρότες ειδικού καθεστώτος, διακινήσεις χωρίς υποχρέωση δελτίου αποστολής.

Πηγή: OT

Business
