Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό την άμεση επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Το έγγραφο, όπως αναφέρει η επίσημη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, «εστάλη κατόπιν των έντονων ανησυχιών και προβληματισμών που διατυπώθηκαν από παραγωγούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, καθώς και μετά τη λήψη του σχετικού εγγράφου της ΕΘΕΑΣ, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα σημαντικά πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα που προκαλεί η εφαρμογή του μέτρου.

Τι ζητάει

Με την παρέμβασή του, ο Δήμος Πλατανιά ζητά:

την εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του μέτρου,

την δυνατότητα έκδοσης δελτίου παραλαβής ή έκδοση του ανάλογου δελτίου από τον παραλαβών ελαιουργό ως αντίστοιχο μέτρο

την απλούστευση όλων των παραμέτρων της ψηφιακής διαδικασίας

Ο Δήμος Πλατανιά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς της περιοχής και να παρεμβαίνει θεσμικά σε κάθε ζήτημα που επηρεάζει την αγροτική οικονομία και την καθημερινότητα των δημοτών, όπως αναφέρει καταλήγοντας η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.