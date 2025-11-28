Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
- Γενετική μελέτη ξαναγράφει το χρονικό εξημέρωσης της γάτας
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
- Ανήλικες ξυλοκόπησαν 16χρονη - Συνελήφθησαν 15χρονη και 17χρονη
Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό την άμεση επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.
Το έγγραφο, όπως αναφέρει η επίσημη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, «εστάλη κατόπιν των έντονων ανησυχιών και προβληματισμών που διατυπώθηκαν από παραγωγούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, καθώς και μετά τη λήψη του σχετικού εγγράφου της ΕΘΕΑΣ, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα σημαντικά πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα που προκαλεί η εφαρμογή του μέτρου.
Τι ζητάει
Με την παρέμβασή του, ο Δήμος Πλατανιά ζητά:
- την εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του μέτρου,
- την δυνατότητα έκδοσης δελτίου παραλαβής ή έκδοση του ανάλογου δελτίου από τον παραλαβών ελαιουργό ως αντίστοιχο μέτρο
- την απλούστευση όλων των παραμέτρων της ψηφιακής διαδικασίας
Ο Δήμος Πλατανιά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς της περιοχής και να παρεμβαίνει θεσμικά σε κάθε ζήτημα που επηρεάζει την αγροτική οικονομία και την καθημερινότητα των δημοτών, όπως αναφέρει καταλήγοντας η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.
- «Ωρολογιακή βόμβα» για την οικονομία της Ευρώπης η γήρανση του πληθυσμού
- Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
- Τιμητική διάκριση στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης
- Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου – Προληπτικά στο νοσοκομείο 4 στρατιώτες
- Σας λείπει ενέργεια; Ενυδατωθείτε!
- Πόσο αθώος είναι ο βήχας του σκύλου; – Τι μπορεί να κρύβεται πίσω απ’ αυτόν
- Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
- Η υπεραλίευση στη Μεσόγειο περιορίστηκε αλλά οι απειλές παραμένουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις