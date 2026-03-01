magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 01.03.2026]
Ημερήσια 01 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Για να μπει καλά ο μήνας κάνε embrace τη δημιουργικότητά σου. Μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου και να φλερτάρεις άφοβα. Κάνε τα δικά σου μεν, απόφυγε την πεισματάρικη διάθεση δε. Πρόσεχε τις παρασκηνιακές δράσεις που κάνεις, γιατί μπορεί να μην είναι όλα όπως φαίνονται. Θα εκτεθείς. Γενικώς κάνε μόνο προσεκτικές κινήσεις.

DON’TS: Μην ξενερώσεις και μην εκνευριστείς εξαιτίας κάποιων αποκαλύψεων- μυστικών ή και συζητήσεων που μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο. Κοινώς να βγουν στην φόρα. Μην λες μεγάλα λόγια και μην κάνεις σκηνές ζηλοτυπίας μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Το πιο πιθανό είναι απλά να γίνεις απλά ρεζίλι, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Σήμερα κράτα χαμηλά την μπάλα, γιατί πρόκειται για μία μέρα φορτισμένη ψυχολογικά και συναισθηματικά. Πάντως αν καταφέρεις να κουμαντάρεις την ένταση που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, μπορείς να έρθεις σε επαφή με αρκετό κόσμο. Μέσω αυτής της επαφής ίσως πάρεις χρήσιμο feedback για τη δουλειά που έχεις μέχρι στιγμής κάνει.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σου κινήσουν το ενδιαφέρον και να σε ξεσηκώσουν. Μην πάρεις μέρος έντονες συζητήσεις. Αν είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις, τότε μη χάσεις την λογική και την ψυχραιμία σου. Μη γίνεις πεισματάρης. Μη λες πολλά και ειδικά όχι πάνω στα νεύρα σου. Μην κάνεις ανούσια σχόλια.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εξέτασε προσεκτικά όσα σε απασχολούν και δες τι μπορεί να αλλάξει. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο πώς απαντάς στα όσα ακούς να λέγονται εκεί. Σταμάτα πια να θεωρείς πως όλα είναι δεδομένα και αυτονόητα, απλά και μόνο επειδή έτσι είναι για σένα, γιατί μπορεί να μην είναι για κανέναν άλλο. Το σκέφτηκες αυτό;

DON’TS: Μη μιλάς αφιλτράριστα ή απότομα λόγω του ότι χάνεις την υπομονή σου ή επειδή έχεις νεύρα, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που περνάνε μπροστά από τα μάτια σου. Μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά και χωρίς να το έχεις ψάξει πριν. Μη βιάζεσαι να κλείσεις τις δουλειές σου, γιατί ίσως κάνεις αχρείαστα λάθη.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αναθεώρησε τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Αυτό κάντο φανερό μέσα από συζητήσεις. Πολλοί θα χαρούν! Ωστόσο σταμάτα να είσαι τόσο δοτικός, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να σε πιάνουν κορόιδο. Μάλιστα ίσως μέσα από κάποιες συμπεριφορές να αντιληφθείς ότι κάποιοι δεν σε εκτιμούν. Ξεκαθάρισε τα πράγματα- πρέπει!

DON’TS: Μην επηρεάζεσαι ακραία ψυχολογικά από τα οικονομικά σου θέματα. Μην πάρεις αποφάσεις σήμερα. Δεν είναι καλή στιγμή! Μην στήσεις κανέναν στον τοίχο, γιατί σιγά και ποιος είσαι! Εννοώ συγκριτικά με τους απέναντι, έτσι; Κάπου να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί, ναι; Στα οικονομικά, μην αγνοείς τις λεπτομέρειες, γιατί σου είναι σημαντικές.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα το πράγμα θέλει ψυχραιμία, γιατί η μέρα κουβαλάει μια περίεργη ενέργεια. Κάνε τα βήματα μπροστά που θες, χωρίς να σκέφτεσαι ούτε την ένταση της σημερινής ημέρας, αλλά ούτε και τα διλήμματα στα οποία μπαίνεις. Κοινώς άσε τις ανασφάλειές σου πίσω. Επανεξέτασε τόσο οικονομικά όσο και τα ερωτικά σου, καθώς επανέρχονται.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναθεωρήσεις κάποιες αποφάσεις που πήρες το προηγούμενο διάστημα. Αν επανέλθουν παλιές αντιπαραθέσεις, μην απαντήσεις απότομα ή και ωμά. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά σου ή στις διαφωνίες με κάποιους ανώτερους, στα επαγγελματικά. Μη γίνεσαι επιθετικός, γιατί δεν θα κερδίσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κράτησε αποστάσεις για να δεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ειδικά όσα σε αφορούν άμεσα ή έμμεσα, γιατί πρόκειται για μία περίεργη μέρα. Κάνε αλλαγές και κάποιες επαφές, στα ερωτικά και στα επαγγελματικά. Απόφυγε τους καυγάδες με το να περιορίσεις τα σχολιάκια. Παράλληλα, σταμάτα να λες ότι ξέρεις, γιατί και οι άλλοι το ξέρουν.

DON’TS: Μην προβληματιστείς από όσα ακούς στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος μεν, μη διστάσεις να αναθεωρήσεις δε. Μην σε πιάνει πανικός, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη και δεν θα σου βγει σε καλό. Μην χαώνεσαι από την πολλή πληροφορία που υπάρχει, γιατί όλο αυτό σε αγχώνει και σε κουράζει πολύ πιο γρήγορα. Μη μιλάς ειρωνικά- καυστικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Το κλίμα μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων ή και φίλων σου δεν είναι και το καλύτερο, άρα πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Απόφυγε να μιλήσεις, αν τυχόν δεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και πολύ. Αυτό μόνο για σήμερα, καθώς άκρη δεν θα βγει και μπορεί και να κάνεις ακόμα χειρότερη την ένταση που υπάρχει, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, το ότι υπάρχουν πολλές απαιτήσεις- υποχρεώσεις δεν σημαίνει πως πρέπει να τα πάρεις όλα πάνω σου για να βγουν σωστά και νοικοκυρεμένα, ναι; Μη βρεις ευκαιρία να πεις τα παράπονά σου λόγω του ότι κάποιοι σου λένε τα δικά τους. Αν είναι να το κάνεις, τουλάχιστον μην το κάνεις με αφιλτράριστο και ωμό τρόπο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν είναι και κάτι το τρομερό. Βασικά εξαρτάται από τη δική σου αντιμετώπιση, άρα δούλεψε πάνω σε αυτό. Ξεκαθάρισε κάποια πράγματα, ακόμα κι αν δεν είσαι σίγουρος, γιατί πρέπει να ξεμπερδεύεις από δαύτα, σωστά; Αυτό αφορά κυρίως τα ερωτικά σου. Μάθε να ολοκληρώνεις το οτιδήποτε ξεκινάς.

DON’TS: Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην αμφισβητείς τους πάντες, γιατί αυτά είναι τα καλύτερα στοιχεία για να προκαλέσεις εντάσεις και καυγάδες. Αυτό θες; Μην ξεμυαλιστείς με τα ερωτικά και μην κολλάς σε αυτά, γιατί υπάρχουν πολλά μέτωπα που πρέπει να κλείσεις, έτσι; Από την άλλη, μην πέφτεις με τα μούτρα όμως ούτε στη δουλειά και μόνο!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ακολούθησε τις εξελίξεις και πήγαινε με το flow μεν. Βάλε σε προτεραιότητα τον εαυτό, την περιποίηση και την χαλάρωσή σου δε. Γενικώς κράτησε τις ισορροπίες σου. Αυτό είναι το παν! Απόφυγε τις συζητήσεις με την οικογένεια, γιατί το κλίμα μεταξύ σας δεν είναι και το καλύτερο αυτή την στιγμή. Αναθεώρησε κάποιες από τις σκέψεις σου.

DON’TS: Μην παίρνεις τα πάντα κατάκαρδα και μην απαντάς όπως νομίζεις ότι είναι ο σωστός ο τρόπος, γιατί έτσι θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Μην επηρεαστείς από την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί στον χώρο της δουλειάς σου. Μην επισημαίνεις τα λάθη των υπολοίπων, γιατί είσαι σπαστικός! Μη διστάσεις να διορθώσεις τα δικά σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του μήνα και το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Καλό αυτό! Εγώ προτείνω να κινηθείς λίγο πιο δημιουργικά. Ή μπορείς να το πάρεις απόφαση και να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου, μπας και βελτιωθεί λίγο ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς. Στα επαγγελματικά, γίνονται κάποιες συζητήσεις. Πάρε μέρος. Σε αφορά!

DON’TS: Μη διστάσεις να εξηγήσεις τι εννοείς, αν αντιληφθείς ότι κάποιοι παρεξηγούν τα λεγόμενά σου. Αυτό αν θέλεις να αποφύγεις τις ανούσιες αντιπαραθέσεις. Αν δεν σε πολυνοιάζει, τότε κομπλέ! Ωστόσο μη γίνεσαι επικριτικός. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός και να κάνεις νέες γνωριμίες. Ή μπορείς να βρεθείς με τους φίλους σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εξέτασε ξανά διάφορα στις διαπροσωπικές ή στις ερωτικές σου σχέσεις, καθώς η κατάσταση είναι έντονη εκεί. Αυτό μόνο αν σε ενδιαφέρουν τα άτομα που εμπλέκονται στους τομείς αυτούς. Αν πολύ που χέστ@κες, τότε μην ασχοληθείς καν! Αν κάτι δε σου αρέσει, να ξέρεις πως μπορείς να το αλλάξεις. Στο χέρι σου είναι…ή μήπως δεν είναι;

DON’TS: Μην χαωθείς από την ένταση της σημερινής μέρας. Μη γίνεις νευρικός κι έντονος λόγω του ότι ορισμένοι θιγούν τις αξίες ή κρίνουν τις ανασφάλειές σου. Μη βάζεις τον εαυτό σου σε ανούσια διλήμματα. Μη δώσεις τώρα απαντήσεις σε συμφωνίες που συζητάς σχετικά με τα οικονομικά σου, καθώς ανάδρομος alert! Μην εμπλακείς σε καυγάδες.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πρέπει να κάνεις πιο ήρεμες και πιο αργές κινήσεις. Καλό είναι να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, όταν νιώθεις ότι θέλεις να πεις κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, καθώς δεν είναι τώρα η σωστή στιγμή για να το κάνεις. Περιόρισε τα καυστικά σχόλια και τις έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο πρέπει να περιορίσεις και το άγχος σου.

DON’TS: Το ότι το πρόγραμμα είναι φορτωμένο δεν σημαίνει πως δεν είσαι σε θέση να κάνεις και κάποιες σημαντικές αλλαγές, προκειμένου να χαλαρώσεις, έτσι; Μη γίνεις έντονος, αν αντιληφθείς ότι πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω. Μην κολλάς στα όσα ακούς, αλλά ούτε και στις απαντήσεις που πρέπει να δώσεις ή που κάποιοι σου δίνουν.

