DO’S: Για να μπει καλά ο μήνας κάνε embrace τη δημιουργικότητά σου. Μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου και να φλερτάρεις άφοβα. Κάνε τα δικά σου μεν, απόφυγε την πεισματάρικη διάθεση δε. Πρόσεχε τις παρασκηνιακές δράσεις που κάνεις, γιατί μπορεί να μην είναι όλα όπως φαίνονται. Θα εκτεθείς. Γενικώς κάνε μόνο προσεκτικές κινήσεις.

DON’TS: Μην ξενερώσεις και μην εκνευριστείς εξαιτίας κάποιων αποκαλύψεων- μυστικών ή και συζητήσεων που μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο. Κοινώς να βγουν στην φόρα. Μην λες μεγάλα λόγια και μην κάνεις σκηνές ζηλοτυπίας μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Το πιο πιθανό είναι απλά να γίνεις απλά ρεζίλι, έτσι;