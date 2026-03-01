sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 00:15

Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 1-0 την Οβιέδο με τον Άλβαρες να σκοράρει στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Με γκολ του Χούλιαν Άλβαρες στις καθυστερήσεις, η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε στην έδρα της Ρεάλ Οβιέδο με 1-0, για την 26η αγωνιστική της La Liga και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση ξεπερνώντας την Βιγιαρεάλ (στην ισοβαθμία).

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανακάτεψε την τράπουλα στο ματς, κάνοντας αλλαγές και βγάζοντας από το παιχνίδι τον Λουκμαν που δεν έδωσε τίποτα, βάζοντας στην θέση του τον Άλβαρες που εν τέλει λύτρωσε την ομάδα τους στις καθυστερήσεις.

Έτσι, η Ατλέτικο ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 51 βαθμούς, όσους έχει και η Βιγιαρεάλ την οποία προσπέρασε στην ισοβαθμία, ενώ η ομάδα του Νταβίντ Κάρμο είναι ουραγός στη βαθμολογία με 17 βαθμούς.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 27/2

Λεβάντε – Αλαβές 2-0

Σάββατο 28/2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1
Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1

Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Κυριακή 1/3

15:00 Έλτσε – Εσπανιόλ
17:15 Βαλένθια – Οσασούνα
19:30 Μπέτις – Σεβίλλη
22:00 Τζιρόνα – Θέλτα

Δευτέρα 2/3

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε

Η βαθμολογία

Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Στάση του Ηρακλή στο μνημείο των Τεμπών κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid)

Ο Ηρακλής που εξασφάλισε την άνοδo στη Super League, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του στην Θεσσαλονίκη. Πριν την επιστροφή όμως υπήρξε στάση στα Τέμπη προκειμένου να τιμήσει τους 57 νεκρούς.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
Αθλητισμός & Σπορ 28.02.26

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι

Οι ερυθρόλευκοι μετά το δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησαν οι Κρητικοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, στο ματς της 17ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»
Μπάσκετ 28.02.26

Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»

Η ΚΑΕ Άρης σε επαφή της με το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα ομάδας Κ18 που έχει αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύνταξη
Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για την απίθανη επίδοσή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και δήλωσε έτοιμος ακόμη και για να ξεπεράσει τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»

Το γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό για τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να πάρει το «τρίποντο» στο Λιντς και και να βάλει πίεση στους πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Σύνταξη
Απίστευτος Καραλής, «πέταξε» στα 6,17μ. κι έγινε το Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Απίστευτος Καραλής, «πέταξε» στα 6,17μ. κι έγινε το Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ! (vid)

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής... πέταξε στα 6,17μ. , πετυχαίνοντας τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο στο άλμα επί κοντώ! Ξεπέρασε τους Λαβιλενί και Μπούμπκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα ιστορικό -πρώτο για τον ίδιο- χατ τρικ και η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 4-1 τη Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας στο +4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26 Upd: 00:15

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Κόσμος 28.02.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης

«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».

Σύνταξη
Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι

Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα

Σύνταξη
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
«Όχι μόνο πολιτική» 28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται πως δολοφόνησαν σε στοχευμένα χτυπήματα μια σειρά από στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν. «Επιβεβαιώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως δολοφονήθηκε και ο Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα
Κόσμος 28.02.26

Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Μετά από χτύπημα σε κλειστό γυμναστήριο, είτε των αμερικανικών είτε των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Λαμέρντ στην επαρχία Φαρς, περισσότεροι από 18 ανήλικες έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
