Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»
Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 1-0 την Οβιέδο με τον Άλβαρες να σκοράρει στις καθυστερήσεις.
Με γκολ του Χούλιαν Άλβαρες στις καθυστερήσεις, η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε στην έδρα της Ρεάλ Οβιέδο με 1-0, για την 26η αγωνιστική της La Liga και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση ξεπερνώντας την Βιγιαρεάλ (στην ισοβαθμία).
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανακάτεψε την τράπουλα στο ματς, κάνοντας αλλαγές και βγάζοντας από το παιχνίδι τον Λουκμαν που δεν έδωσε τίποτα, βάζοντας στην θέση του τον Άλβαρες που εν τέλει λύτρωσε την ομάδα τους στις καθυστερήσεις.
Έτσι, η Ατλέτικο ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 51 βαθμούς, όσους έχει και η Βιγιαρεάλ την οποία προσπέρασε στην ισοβαθμία, ενώ η ομάδα του Νταβίντ Κάρμο είναι ουραγός στη βαθμολογία με 17 βαθμούς.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή 27/2
Λεβάντε – Αλαβές 2-0
Σάββατο 28/2
Ράγιο Βαγιεκάνο – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1
Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1
Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1
Κυριακή 1/3
15:00 Έλτσε – Εσπανιόλ
17:15 Βαλένθια – Οσασούνα
19:30 Μπέτις – Σεβίλλη
22:00 Τζιρόνα – Θέλτα
Δευτέρα 2/3
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε
Η βαθμολογία
