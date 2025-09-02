sports betsson
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 6ης ημέρας – Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Μπάσκετ 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:06

Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 6ης ημέρας – Αποτελέσματα – Βαθμολογίες

Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των ομίλων Α και Β στο Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της 4ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Άλλη μία μέρα στο Eurobasket 2025 έφτασε στο τέλος της, με την 4η αγωνιστική να ολοκληρώνεται για τον Α και τον Β όμιλο της διοργάνωσης.

Στο Α όμιλο, η Τουρκία επικράτησε της Εσθονίας με 84-64 και παραμένει αήττητη, όπως ακριβώς και η Σερβία που νίκησε 82-60 την Τσεχία, και οι δυο τους θα παλέψουν για την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική. Στο άλλο παιχνίδι, η Λετονία επιβλήθηκε της Πορτογαλίας με 78-62.

Στον Β όμιλο, οι Λιθουανοί πήραν το ντέρμπι με τη Φινλανδία (81-78) και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν στα ίσα τη δεύτερη θέση, αφού η πρώτη ανήκει ουσιαστικά στη Γερμανία που είχε πρόβλημα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (120-57). Τέλος, το Μαυροβούνιο πήρε την πρώτη του νίκη, κάμπτοντας την αντίσταση της Σουηδίας με 87-81.

Να σημειώσουμε ότι σήμερα (Τρίτη 2/9) η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Βοσνία – Ερζεγοβίνη στις 15:00.

GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία – Τσεχία 92-78
Εσθονία – Λετονία 70-72
Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία – Εσθονία 75-89
Λετονία – Σερβία 80-84
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Τουρκία 64-84
Πορτογαλία – Λετονία 62-78
Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)
Τσεχία – Λετονία (18:00)
Τουρκία – Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 4-0*
Σερβία 4-0*
Λετονία 2-2
Εσθονία 1-3
Πορτογαλία 1-3
Τσεχία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία – Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία – Σουηδία (16:30)
Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 4-0*
Λιθουανία 3-1*
Φινλανδία 3-1*
Μαυροβούνιο 1-3
Σουηδία 1-3
Μεγάλη Βρετανία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Κύπρος 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 78-62
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Ισπανία – Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ισπανία – Κύπρος 91-47
Βοσνία – Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
Κύπρος – Γεωργία (18:15)
Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-0*
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71
Γαλλία – Σλοβενία 103-95
Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)
Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)
Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Πολωνία 3-0*
Ισραήλ 2-1
Γαλλία 2-1
Σλοβενία 1-2
Βέλγιο 1-2
Ισλανδία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

Headlines:
World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο