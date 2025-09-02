Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 6ης ημέρας – Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των ομίλων Α και Β στο Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της 4ης αγωνιστικής.
Άλλη μία μέρα στο Eurobasket 2025 έφτασε στο τέλος της, με την 4η αγωνιστική να ολοκληρώνεται για τον Α και τον Β όμιλο της διοργάνωσης.
Στο Α όμιλο, η Τουρκία επικράτησε της Εσθονίας με 84-64 και παραμένει αήττητη, όπως ακριβώς και η Σερβία που νίκησε 82-60 την Τσεχία, και οι δυο τους θα παλέψουν για την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική. Στο άλλο παιχνίδι, η Λετονία επιβλήθηκε της Πορτογαλίας με 78-62.
Στον Β όμιλο, οι Λιθουανοί πήραν το ντέρμπι με τη Φινλανδία (81-78) και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν στα ίσα τη δεύτερη θέση, αφού η πρώτη ανήκει ουσιαστικά στη Γερμανία που είχε πρόβλημα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (120-57). Τέλος, το Μαυροβούνιο πήρε την πρώτη του νίκη, κάμπτοντας την αντίσταση της Σουηδίας με 87-81.
Να σημειώσουμε ότι σήμερα (Τρίτη 2/9) η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Βοσνία – Ερζεγοβίνη στις 15:00.
GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Τουρκία – Τσεχία 92-78
Εσθονία – Λετονία 70-72
Πορτογαλία – Σερβία 69-80
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Τσεχία – Εσθονία 75-89
Λετονία – Σερβία 80-84
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Τουρκία 64-84
Πορτογαλία – Λετονία 62-78
Σερβία -Τσεχία 82-60
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)
Τσεχία – Λετονία (18:00)
Τουρκία – Σερβία (21:15)
Κατάταξη (Ν-Η)
Τουρκία 4-0*
Σερβία 4-0*
Λετονία 2-2
Εσθονία 1-3
Πορτογαλία 1-3
Τσεχία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία – Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία – Λιθουανία 78-81
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία – Σουηδία (16:30)
Φινλανδία – Γερμανία (20:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Γερμανία 4-0*
Λιθουανία 3-1*
Φινλανδία 3-1*
Μαυροβούνιο 1-3
Σουηδία 1-3
Μεγάλη Βρετανία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Κύπρος 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ιταλία – Γεωργία 78-62
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Ισπανία – Βoσνία 88-67
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ισπανία – Κύπρος 91-47
Βοσνία – Ιταλία 79-96
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
Κύπρος – Γεωργία (18:15)
Ιταλία – Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Ελλάδα 3-0*
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ισλανδία – Βέλγιο 64-71
Γαλλία – Σλοβενία 103-95
Πολωνία – Ισραήλ 66-64
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Σλοβενία – Βέλγιο 86-69
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Πολωνία – Ισλανδία 84-75
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)
Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)
Γαλλία – Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Πολωνία 3-0*
Ισραήλ 2-1
Γαλλία 2-1
Σλοβενία 1-2
Βέλγιο 1-2
Ισλανδία 0-3
*Προκρίθηκε στους «16»
