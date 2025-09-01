Σερβία – Τσεχία 82-60: Επιβλητικοί και πάλι οι «Πλάβι» και 4Χ4 (vid)
Η Σερβία συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο φετινό Eurobasket και αυτή τη φορά «θύμα» της έπεσε η Τσεχία για το 4/4.
Τι κι αν αποχώρησε από την ομάδα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς; Η Σερβία συνεχίζει τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στο Eurobasket 2025, επικρατώντας της Τσεχίας με 82-60 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της διοργάνωσης.
Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα του αγώνα, κάτι που δείχνει και το 27-5 με το οποίο έκλεισαν την πρώτη περίοδο. Όπως ήταν λογικό το παιχνίδι στη συνέχεια είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «Πλάβι» να παραμένουν αήττητοι.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλεκσα Αβράμοβιτς με 14 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Φιλίπ Πετρούσεφ με 13 και Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους. Στην… αντίπερα όχθη, μοναδικός διψήφιος ήταν ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ με 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 13 (5/7 δίποντα), Ν. Γιόβιτς 10 (6 ριμπάουντ), Μαρίνκοβιτς 7 (1/4 τρίποντα), Βούκσεβιτς 5 (5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6 (7 ριμπάουντ), Μίτσιτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Γκούντουριτς 3 (4 ριμπάουντ), Σ. Γιόβιτς 4 (6 ασίστ), Αβράμοβιτς 14 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Μιλουτίνοβ 12 (7 ριμπάουντ).
ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χρούμπαν 3 (1/2 τρίποντα), Κέιβαλ, Πέτερκα 4 (4 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 12 (4/7 τρίποντα), Σέχναλ 5 (9 ασίστ), Κρίβανεκ, Κρέιτσι 7 (6 ριμπάουντ), Κριζ 6, Μπαλίντ 2, Σβόμποντα 8, Κίζλινκ 4.
