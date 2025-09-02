Ελλάδα – Βοσνία: Να συνεχίσει με το απόλυτο στο Eurobasket θέλει η Εθνική

Οι νίκες κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, έστειλαν την Ελλάδα (και μαθηματικά) στους «16» του Eurobasket, με τον πρώτο στόχο να επιτυγχάνεται και πλέον να απομένει αυτός της πρώτης θέσης.

Κάπως έτσι, το μεσημέρι της Τρίτης (2/9, 15:00), η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να κάνει το 4/4 κόντρα στη Βοσνία, για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025.

Χωρίς προβλήματα η Ελλάδα

Η Ελλάδα συνεχίζει στο φετινό Eurobasket χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, με τον κόουτς Σπανούλη να έχει κανονικά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

«Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε», ανέφερε ενόψει του ματς ο συνεργάτης του κόουτς Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης.

Η βαθμολογία και το σημερινό πρόγραμμα στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα 3-0

Ισπανία 2-1

Ιταλία 2-1

Βοσνία 1-2

Γεωργία 1-2

Κύπρος 0-3

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)