Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
Ελλάδα – Βοσνία: Να συνεχίσει με το απόλυτο στο Eurobasket θέλει η Εθνική
Μπάσκετ 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:29

Ελλάδα – Βοσνία: Να συνεχίσει με το απόλυτο στο Eurobasket θέλει η Εθνική

Η Ελλάδα έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» στο Eurobasket, θέλει σήμερα (2/9, 15:00) να κάνει το 4/4 κόντρα στη Βοσνία.

Σύνταξη
Οι νίκες κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, έστειλαν την Ελλάδα (και μαθηματικά) στους «16» του Eurobasket, με τον πρώτο στόχο να επιτυγχάνεται και πλέον να απομένει αυτός της πρώτης θέσης.

Κάπως έτσι, το μεσημέρι της Τρίτης (2/9, 15:00), η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να κάνει το 4/4 κόντρα στη Βοσνία, για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025.

Χωρίς προβλήματα η Ελλάδα

Η Ελλάδα συνεχίζει στο φετινό Eurobasket χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, με τον κόουτς Σπανούλη να έχει κανονικά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

«Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε», ανέφερε ενόψει του ματς ο συνεργάτης του κόουτς Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης.

Η βαθμολογία και το σημερινό πρόγραμμα στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα 3-0
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
Κύπρος – Γεωργία (18:15)
Ιταλία – Ισπανία (21:30)

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τροπολογία 02.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
Ο ορισμός πριν τη ΔΕΘ 02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Facekini – Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν
Άοπλοι μασκοφόροι 02.09.25

Facekini - Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα που προσφέρει αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Κι ενώ οι γυναίκες τα αγκαλιάζουν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν τα εγκρίνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
Φωτογραφίες και βίντεο 02.09.25

«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Άλλα κόλπα 02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
