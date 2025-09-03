Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής

H 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε, με τους ομίλους Γ και Δ να έχουν την… τιμητική τους στο σημερινό πρόγραμμα.

Στον όμιλο της Εθνικής μας, η Ελλάδα υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση από τη Βοσνία με 80-77, ενώ η Ιταλία επικράτησε της Ισπανίας με 67-63, τέλος, η Γεωργία δεν είχε πρόβλημα κόντρα στην Κύπρο (93-61).

Στον Δ’ όμιλο, η Γαλλία επιβλήθηκε της Πολωνίας με 83-76, με την Σλοβενία να συνεχίζει την αντεπίθεσή της νικώντας την Ισλανδία (87-79), με το Ισραήλ να νικά το Βέλγιο 92-89.

GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Εσθονία – Λετονία 70-72

Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία – Εσθονία 75-89

Λετονία – Σερβία 80-84

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Τουρκία 64-84

Πορτογαλία – Λετονία 62-78

Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 4-0*

Σερβία 4-0*

Λετονία 2-2

Εσθονία 1-3

Πορτογαλία 1-3

Τσεχία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία – Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 4-0*

Λιθουανία 3-1*

Φινλανδία 3-1*

Μαυροβούνιο 1-3

Σουηδία 1-3

Μεγάλη Βρετανία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 78-62

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Ισπανία – Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ισπανία – Κύπρος 91-47

Βοσνία – Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία 77-80

Κύπρος – Γεωργία 61-93

Ιταλία – Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1*

Ιταλία 3-1

Ισπανία 2-2

Γεωργία 2-2

Βοσνία 2-2

Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69

Ισραήλ – Γαλλία 82-69

Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ 89-92

Ισλανδία – Σλοβενία 79-87

Γαλλία – Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 3-1*

Ισραήλ 3-1

Πολωνία 3-1*

Σλοβενία 1-2

Βέλγιο 1-3

Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»