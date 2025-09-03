Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής
Δείτε τα αποτελέσματα της ημέρας, αλλά και πως έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι μετά και το πέρας της 4ης αγωνιστικής.
- Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
- Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Βίντεο
- Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
- Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο
H 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε, με τους ομίλους Γ και Δ να έχουν την… τιμητική τους στο σημερινό πρόγραμμα.
Στον όμιλο της Εθνικής μας, η Ελλάδα υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση από τη Βοσνία με 80-77, ενώ η Ιταλία επικράτησε της Ισπανίας με 67-63, τέλος, η Γεωργία δεν είχε πρόβλημα κόντρα στην Κύπρο (93-61).
Στον Δ’ όμιλο, η Γαλλία επιβλήθηκε της Πολωνίας με 83-76, με την Σλοβενία να συνεχίζει την αντεπίθεσή της νικώντας την Ισλανδία (87-79), με το Ισραήλ να νικά το Βέλγιο 92-89.
GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Τουρκία – Τσεχία 92-78
Εσθονία – Λετονία 70-72
Πορτογαλία – Σερβία 69-80
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Τσεχία – Εσθονία 75-89
Λετονία – Σερβία 80-84
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Τουρκία 64-84
Πορτογαλία – Λετονία 62-78
Σερβία -Τσεχία 82-60
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)
Τσεχία – Λετονία (18:00)
Τουρκία – Σερβία (21:15)
Κατάταξη (Ν-Η)
Τουρκία 4-0*
Σερβία 4-0*
Λετονία 2-2
Εσθονία 1-3
Πορτογαλία 1-3
Τσεχία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία – Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία – Λιθουανία 78-81
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία – Σουηδία (16:30)
Φινλανδία – Γερμανία (20:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Γερμανία 4-0*
Λιθουανία 3-1*
Φινλανδία 3-1*
Μαυροβούνιο 1-3
Σουηδία 1-3
Μεγάλη Βρετανία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Κύπρος 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ιταλία – Γεωργία 78-62
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Ισπανία – Βoσνία 88-67
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ισπανία – Κύπρος 91-47
Βοσνία – Ιταλία 79-96
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Βοσνία 77-80
Κύπρος – Γεωργία 61-93
Ιταλία – Ισπανία 67-63
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Ελλάδα 3-1*
Ιταλία 3-1
Ισπανία 2-2
Γεωργία 2-2
Βοσνία 2-2
Κύπρος 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ισλανδία – Βέλγιο 64-71
Γαλλία – Σλοβενία 103-95
Πολωνία – Ισραήλ 66-64
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Σλοβενία – Βέλγιο 86-69
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Πολωνία – Ισλανδία 84-75
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Βέλγιο – Ισραήλ 89-92
Ισλανδία – Σλοβενία 79-87
Γαλλία – Πολωνία 83-76
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Γαλλία 3-1*
Ισραήλ 3-1
Πολωνία 3-1*
Σλοβενία 1-2
Βέλγιο 1-3
Ισλανδία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
- Γαλλία – Πολωνία 83-76: Έβαλαν «φωτιά» στον όμιλο οι Γάλλοι!
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής
- Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια για την κατάταξη μετά την ήττα από τη Βοσνία – Από πρώτη μέχρι τέταρτη
- «Έφυγαν» ήδη 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με την Λευκορωσία
- Ιταλία – Ισπανία 67-63: Για την πρωτιά οι Ιταλοί, κινδυνεύουν με απoκλεισμό οι Ισπανοί (vid)
- ΠΑΟΚ: Με Βολιάκο και Μπιάνκο η λίστα για τη League Phase του Europa League (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις