Το πανόραμα του Eurobasket 2025: Τα πρώτα ζευγάρια των «16»
Μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (3/9) έγιναν γνωστά τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια των φάσης των «16» του Eurobasket 2025.
Ολοκληρώθηκαν και οι πέντε αγωνιστικές του Α’ και του Β’ ομίλου του Eurobasket 2025 κι έτσι προέκυψαν τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16» εκεί που αρχίζουν οι νοκ-άουτ μονομαχίες δηλαδή. Την Πέμπτη (4/9) τα τελευταία παιχνίδια του Γ’ και του Δ’ ομίλου στον οποίο μετέχει και η Εθνική μας ομάδα η οποία θα κυνηγήσει την πρωτιά, απέναντι στην Ισπανία, στις 21:30.
Μετά από ένα πραγματικό ντέρμπι, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν «λύγισε» το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, τη Σερβία με 95-90 κι έτσι κατέκτησε την πρώτη θέση στον Α’ όμιλο κάνοντας το απόλυτο, δηλαδή 5Χ5. Έτσι στους «16» οι Τούρκοι θα βρουν απέναντί τους τη Σουηδία η οποία κατέλαβε την 4η θέση του Β’ γκρουπ έστω κι αν πέτυχε μόλις μία νίκη.
Αντιστοίχως η Σερβία που κατέλαβε στην 2η θέση του Α’ ομίλου θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία από τον δεύτερο όμιλο.
Η επίσης αήττητη Γερμανία μετά το 91-61 επί της Φινλανδίας, στον Β’ όμιλο θα βρει στο πρώτο νοκ-άουτ τους 4ους του πρώτου γκρουπ Πορτογάλους, ενώ Λιθουανία και Λετονία συνθέτουν το τελευταίο ζευγάρι (για την ώρα) που θα διεκδικήσει πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Eurobasket 2025: Τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία – Λετονία
Τουρκία – Σουηδία
Γερμανία – Πορτογαλία
Σερβία – Φινλανδία
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Γ1 – Δ4
Γ2 – Δ3
Δ1 – Γ4
Δ2 – Γ3
*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.
Eurobasket 2025 – Το πανόραμα της διοργάνωσης: Βαθμολογίες – Αποτελέσματα
GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Τουρκία – Τσεχία 92-78
Εσθονία – Λετονία 70-72
Πορτογαλία – Σερβία 69-80
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Τσεχία – Εσθονία 75-89
Λετονία – Σερβία 80-84
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Τουρκία 64-84
Πορτογαλία – Λετονία 62-78
Σερβία -Τσεχία 82-60
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Πορτoγαλία 65-68
Τσεχία – Λετονία 75-109
Τουρκία – Σερβία 95-90
Κατάταξη (Ν-Η)
Τουρκία 5-0*
Σερβία 4-1*
Λετονία 3-2*
Πορτογαλία 2-3*
Εσθονία 1-4
Τσεχία 0-5
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία – Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία – Λιθουανία 78-81
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία 83-89
Λιθουανία – Σουηδία 74-71
Φινλανδία – Γερμανία 61-91
Κατάταξη (Ν-Η)
Γερμανία 5-0*
Λιθουανία 4-1*
Φινλανδία 3-2*
Σουηδία 1-4*
Μαυροβούνιο 1-4
Μεγάλη Βρετανία 1-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Κύπρος 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ιταλία – Γεωργία 78-62
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Ισπανία – Βoσνία 88-67
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ισπανία – Κύπρος 91-47
Βοσνία – Ιταλία 79-96
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Βοσνία 77-80
Κύπρος – Γεωργία 61-93
Ιταλία – Ισπανία 67-63
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Ελλάδα 3-1*
Ιταλία 3-1*
Ισπανία 2-2
Γεωργία 2-2
Βοσνία 2-2
Κύπρος 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ισλανδία – Βέλγιο 64-71
Γαλλία – Σλοβενία 103-95
Πολωνία – Ισραήλ 66-64
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Σλοβενία – Βέλγιο 86-69
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Πολωνία – Ισλανδία 84-75
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Βέλγιο – Ισραήλ 89-92
Ισλανδία – Σλοβενία 79-87
Γαλλία – Πολωνία 83-76
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Ισραήλ 3-1*
Πολωνία 3-1
Γαλλία 3-1*
Σλοβενία 1-2
Βέλγιο 1-3
Ισλανδία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
