Τσεχία – Λετονία 75-109: «Κλείδωσαν» την 3η θέση οι Λετονοί και στους «16» παίζουν με Λιθουανία

Η Λετονία ήταν καταιγιστική απέναντι στην αποκλεισμένη Τσεχία, την οποία και συνέτριψε με 109-75 για την 5η και τελευταία αγωνιστική του Α’ γκρουπ φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025.

Πλέον με απολογισμό 3 νίκες και δύο ήττες κατέλαβε την 3η θέση του Α’ ομίλου και στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία που κατετάγη 2η στον Β΄όμιλο.

Με 17/36 τρίποντα, απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (41 έναντι 27), 31 ασίστ και μόλις 7 λάθη, η Λετονία δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Τσεχίας, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Από το σύνολο του Λούκα Μπάνκι έλαμψαν οι Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ οι Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντς Σμιτς, πρόσθεσαν από 16. Στους 12 σταμάτησε ο Αρτούρς Κούρουκς.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 2, Χρούμπαν 1, Κέιβαλ 4, Πέτερκα 11 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπόχατσικ, Σεχνάλ 11 (8 ασίστ), Κρίβανεκ 7 (1/2 τρίποντα), Κρέιτσι 11 (3/8 τρίποντα), Κριζ 4, Μπαλίντ 9 (1/3 τρίποντα), Σβόμποντα 10, Κίζλινκ 5.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις 6 (3/3 δίποντα), Πορζίνγκις 16 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντάβις Μπέρτανς 20 (3/6 τρίποντα), Νταϊρίς Μπέρτανς 20 (6/10 τρίποντα), Σμιτς 16 (1/2 τρίποντα), Κάβαρς 4, Λόμαζ 6 (1/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Στέινμπεργκς 6 (2/2 τρίποντα), Κούρουκς 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ζάγκαρς 3 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ).