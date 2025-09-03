Φινλανδία – Γερμανία 61-91: Σαρωτική, αήττητη και τώρα… Πορτογαλία!

Η Γερμανία πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω και από την Φινλανδία και τερμάτισε αήττητη (5-0) στην κορυφή του 2ου ομίλου του Eurobasket 2025 που τη φέρνει αντιμέτωπη με την Πορτογαλία (4η πρώτου ομίλου) στους «16» της διοργάνωσης.

H παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 91-61 των «οικοδεσποτών» του ομίλου, κατά την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη ήττα τους, που τους κατατάσσει στην τρίτη θέση (θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας).

Κορυφαίος των νικητών ο Φραντς Βάγκνερ με 23 πόντους, ενώ από την Φινλανδία ξεχώρισε ο Όλιβερ Νκαμούα (16π., 11ρ.), τη στιγμή που ο αστέρας της ομάδας, Λάουρι Μάρκανεν, περιορίστηκε στους 11.

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 10 μπλοκ, η Γερμανία συγκεντρώθηκε και στην επίθεση από τη δεύτερη περίοδο, εξασφαλίζοντας στο 20′ μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (36-50). Δίχως να χάσει τον αμυντικό προσανατολισμό της (περιόρισε στους 25 πόντους τους Φινλανδούς στο β’ ημ.), ο Σρέντερ και η… παρέα του έκαναν… πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 36′ ακόμη και στους 34 πόντους (55-89).

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 4 (4 ριμπάουντ), Σαλίν 2, Ενκαμούα 16 (1/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Γιάντουνεν 5 (1/4 τρίποντα), Βάλτονεν, Μάντσεν 6 (7 ριμπάουντ), Ματσούνι 9 (2/3 τρίποντα), Μάρκανεν 11 (9 ριμπάουντ), Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 6, Σεπάλα

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 7 (1/4 τρίποντα), Τ. Ντα Σίλβα 11 (2/5 τρίποντα), Βάγκνερ 23 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τάις 6, Σρούντερ 16 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Χόλατς 4, Τίμαν 12 (7 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 3 (1/6 τρίποντα).