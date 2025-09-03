Φινλανδία – Γερμανία 61-91: Σαρωτική, αήττητη και τώρα… Πορτογαλία!
Η Γερμανία επικράτησε της Φινλανδίας με 91-61 και προκρίθηκε αήττητη στους «16» του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία.
- Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
- Στάχτη πάνω από 470.000 στρέμματα στην Ελλάδα μέσα στο 2025 - Η 5η χειρότερη χρονιά εδώ και 20 χρόνια
- Βρέφος βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
- Νέα βόμβα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Η Γερμανία πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω και από την Φινλανδία και τερμάτισε αήττητη (5-0) στην κορυφή του 2ου ομίλου του Eurobasket 2025 που τη φέρνει αντιμέτωπη με την Πορτογαλία (4η πρώτου ομίλου) στους «16» της διοργάνωσης.
H παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 91-61 των «οικοδεσποτών» του ομίλου, κατά την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη ήττα τους, που τους κατατάσσει στην τρίτη θέση (θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας).
Κορυφαίος των νικητών ο Φραντς Βάγκνερ με 23 πόντους, ενώ από την Φινλανδία ξεχώρισε ο Όλιβερ Νκαμούα (16π., 11ρ.), τη στιγμή που ο αστέρας της ομάδας, Λάουρι Μάρκανεν, περιορίστηκε στους 11.
Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 10 μπλοκ, η Γερμανία συγκεντρώθηκε και στην επίθεση από τη δεύτερη περίοδο, εξασφαλίζοντας στο 20′ μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (36-50). Δίχως να χάσει τον αμυντικό προσανατολισμό της (περιόρισε στους 25 πόντους τους Φινλανδούς στο β’ ημ.), ο Σρέντερ και η… παρέα του έκαναν… πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 36′ ακόμη και στους 34 πόντους (55-89).
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91
Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 4 (4 ριμπάουντ), Σαλίν 2, Ενκαμούα 16 (1/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Γιάντουνεν 5 (1/4 τρίποντα), Βάλτονεν, Μάντσεν 6 (7 ριμπάουντ), Ματσούνι 9 (2/3 τρίποντα), Μάρκανεν 11 (9 ριμπάουντ), Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 6, Σεπάλα
Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 7 (1/4 τρίποντα), Τ. Ντα Σίλβα 11 (2/5 τρίποντα), Βάγκνερ 23 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τάις 6, Σρούντερ 16 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Χόλατς 4, Τίμαν 12 (7 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 3 (1/6 τρίποντα).
- Οι Νεοϋορκέζοι αγανακτούν με τις τιμές του US Open
- Το πανόραμα του Eurobasket 2025: Τα πρώτα ζευγάρια των «16»
- Τουρκία – Σερβία 95-90: Πήρε το ντέρμπι και την πρώτη θέση στον όμιλο
- Φινλανδία – Γερμανία 61-91: Σαρωτική, αήττητη και τώρα… Πορτογαλία!
- Χαμός στο Ολντ Τράφορντ για τον τερματοφύλακα που πήρε η Γιουνάιτεντ
- Τσεχία – Λετονία 75-109: «Κλείδωσαν» την 3η θέση οι Λετονοί και στους «16» παίζουν με Λιθουανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις