Εσθονία – Πορτογαλία 65-68: Πρόκριση για τους Πορτογάλους μετά από ντέρμπι (vid)

Η Πορτογαλία επικράτησε της Εσθονίας με 68-65 και κατάφερε να προκριθεί στους «16» του Eurobasket 2025 σε ένα ματς που συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανατροπές και τελικά έληξε με τη νίκη της ομάδας του Γκόμεζ.

Παρόλο που η Εσθονία βρισκόταν μπροστά στο σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα (65-64) χάρη σε μία μεγάλη εμφάνιση του Κόνοτσουκ (9 διαδοχικοί π.), οι Πορτογάλοι μπόρεσαν να ανατρέψουν το προβάδισμα και να προηγηθούν, από τρίποντο του Λισμπόα και εύστοχες βολές για την διαμόρφωση του τελικού (65-68).

Στο πρώτο ημίχρονο και τα δύο δεκάλεπτα ολοκληρώθηκαν σχεδόν πόντο-πόντο (14-14, 32-27). Η Εσθονία «ξέφυγε» στο 26′ για το 54-39 αλλά οι Πορτογάλοι «ξέσπασαν» και γρήγορα ακολούθησε το 45-45.

Υπήρξαν διαδοχικές διακυμάνσεις στο σκορ, με τους Εσθονούς να είναι μπροστά κατά την διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου με τους Πορτογάλους στο τέλος να ισοφαρίζουν (64-64) και εν τέλει να «κλειδώνουν» τη νίκη.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πορτογάλους, ήταν ο Ραφαέλ Λισμπόα που τελείωσε το παιχνίδι έχοντας πετύχει 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Κέτα αποβλήθηκε μετά από δύο τεχνικές ποινές.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Τσιουλίν (Ρουμανία)

Εσθονία (Ρανούλα): Ντρελ 5 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόσενταλ, Ραϊέστε, Τρέιερ 10 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τας 2, Χέρμετ, Τζόσαρ 11 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρίσμα, Κόνοτσουκ 20 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κουλαμάε 17 (4/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο 3, Βόιτσο, Γουίλιαμς 11 (8 ριμπάουντ), Αμαράντε, Βεντούρα 4 (1/4 τρίποντα), Κεϊρόζ 10 (10 ριμπάουντ), Γκαμέιρο 3 (1/1 τρίποντο), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (2/8 τρίποντα), Σα 3 (1/1 τρίποντο), Κέτα 15 (3 ριμπάουντ).