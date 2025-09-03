Εσθονία – Πορτογαλία 65-68: Πρόκριση για τους Πορτογάλους μετά από ντέρμπι (vid)
Η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 16 του EuroBasket 2025, μετά τη νίκη της με 68-65 επί των Εσθονών, σε παιχνίδι... θρίλερ.
- Πούτιν: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι
- Ιός Δυτικού Νείλου: 5 θάνατοι και συνολικά 69 κρούσματα – Η έκθεση του ΕΟΔΥ
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Η Πορτογαλία επικράτησε της Εσθονίας με 68-65 και κατάφερε να προκριθεί στους «16» του Eurobasket 2025 σε ένα ματς που συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανατροπές και τελικά έληξε με τη νίκη της ομάδας του Γκόμεζ.
Παρόλο που η Εσθονία βρισκόταν μπροστά στο σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα (65-64) χάρη σε μία μεγάλη εμφάνιση του Κόνοτσουκ (9 διαδοχικοί π.), οι Πορτογάλοι μπόρεσαν να ανατρέψουν το προβάδισμα και να προηγηθούν, από τρίποντο του Λισμπόα και εύστοχες βολές για την διαμόρφωση του τελικού (65-68).
Στο πρώτο ημίχρονο και τα δύο δεκάλεπτα ολοκληρώθηκαν σχεδόν πόντο-πόντο (14-14, 32-27). Η Εσθονία «ξέφυγε» στο 26′ για το 54-39 αλλά οι Πορτογάλοι «ξέσπασαν» και γρήγορα ακολούθησε το 45-45.
Υπήρξαν διαδοχικές διακυμάνσεις στο σκορ, με τους Εσθονούς να είναι μπροστά κατά την διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου με τους Πορτογάλους στο τέλος να ισοφαρίζουν (64-64) και εν τέλει να «κλειδώνουν» τη νίκη.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πορτογάλους, ήταν ο Ραφαέλ Λισμπόα που τελείωσε το παιχνίδι έχοντας πετύχει 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Κέτα αποβλήθηκε μετά από δύο τεχνικές ποινές.
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68
Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Τσιουλίν (Ρουμανία)
Εσθονία (Ρανούλα): Ντρελ 5 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόσενταλ, Ραϊέστε, Τρέιερ 10 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τας 2, Χέρμετ, Τζόσαρ 11 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρίσμα, Κόνοτσουκ 20 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κουλαμάε 17 (4/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).
Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο 3, Βόιτσο, Γουίλιαμς 11 (8 ριμπάουντ), Αμαράντε, Βεντούρα 4 (1/4 τρίποντα), Κεϊρόζ 10 (10 ριμπάουντ), Γκαμέιρο 3 (1/1 τρίποντο), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (2/8 τρίποντα), Σα 3 (1/1 τρίποντο), Κέτα 15 (3 ριμπάουντ).
- Σπανούλης: «Σαν να βγάζεις τον Γιόκιτς από τη Σερβία και τον Ντόντσιτς από τη Σλοβενία»
- Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
- Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)
- Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
- Τα «κανόνια» της Σουηδίας δίνουν μάχη για την Πρέμιερ Λιγκ
- Θαύμα της φύσης: Δεν… υπάρχουν αυτά που κάνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα 38! (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις