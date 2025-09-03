Η Μεγάλη Βρετανία «σόκαρε» το Μαυροβούνιο και… έστειλε τη Σουηδία στους «16» (89-83)

Η Μεγάλη Βρετανία ήθελε έστω μία νίκη, στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025, και την πέτυχε, στην 5η και τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου, στέλνοντας τον αντίπαλό της, το Μαυροβούνιο και τον σούπερ σταρ του, Νίκολα Βούτσεβιτς… στο σπίτι.

Μετά από… θρίλερ, στο Τάμπερε της Φινλανδίας, και 15 αλλαγές στον κάτοχο του προβαδίσματος, η Μεγάλη Βρετανία επικράτησε με 89-83 του Μαυρουβουνίου, πέτυχε την πρώτη νίκη της σε Eurobasket από το 2013 και επιστρέφει στο Λονδίνο με 1-4 και ως 5η του 2ου ομίλου, έκτο θα είναι το Μαυροβούνιο.

Την ίδια ώρα η Σουηδία εξασφάλισε την πρόκρισή της ως 4η του 2ου ομίλου, αφού εφόσον ηττηθεί από τη Λιθουανία, στις 16:30 σήμερα (3/9), θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία με 1-4 (Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο), αλλά η Σουηδία είχε επικρατήσει με +19 των Βρετανών. Aυτή είναι μία πρώτη ιστορική πρόκριση στο Top-16 σε Eurobasket για τη Σουηδία, που πέτυχε μόλις μία νίκη στον όμιλο!

Ο Μάιλς Χέσον ήταν ο κορυφαίος της Μεγάλης Βρετανίας με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο. Ο Ακουάσι Γιεμπόα πέτυχε τους 4 τελευταίους πόντους των Βρετανών και είχε 23 πόντους με 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ. Με 12 πόντους και 7 ασίστ ο Λουκ Νέλσον βοήθησε τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ διψήφιος ήταν και ο Τζελάνι Ουότσον-Γκέιλ με 11 πόντους.

Ο απίθανος Βούτσεβιτς δεν έφτανε για το Μαυροβούνιο

Ο ΝΒΑερ του Μαυροβουνίου Νίκολα Βούτσεβιτς έμεινε απαρηγόρητος, καθώς το double double με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ που σημείωσε δεν στάθηκαν αρκετά να στείλουν τον ίδιο και το Μαυροβούνιο, στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση του Eurobasket 2025. Ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς μοίρασε και 7 ασίστ! Ο Κάιλ Όλμαν πέτυχε 14 πόντους, 11 ο Σλάβκοβιτς και 10 ο Μιχαίλοβιτς.

Με τον Νίκολα Βούτσεβιτς… on fire, το Μαυροβούνιο μείωσε στον πόντο (71-72), με 7:01΄ εναπομείναντα χρόνο. Για να βρει την απάντηση με 6 διαδοχικούς πόντους, 5 από το Λουκ Νέλσον και 2 από τον Μάιλς Χέσον η Μεγάλη Βρετανία και να ξεφύγει μρ 71-78 4:57΄΄ πριν από τη λήξη. Μία ακόμη φορά ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς, πήρε πάνω του το σκοράρισμα, μειώνοντας σε 73-78, αλλά ο Μάιλς Χέσον έδωσε δύο ακόμη πόντους στους Βρετανούς (73-80). Το τρίποντο του Κάιλ Όλμαν (76-80) κράτησε «ζωντανό» το Μαυροβούνιο και ο Βούτσεβιτς μίλησε ξανά για το 78-80. Και με ένα ακόμη τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Βλάντιμιρ Μιχαίλοβιτς, το Μαυροβούνιο πήρε τα ηνία στο προβάδισμα, 81-80, 1:42΄΄ πριν το φινάλε.

Η Βρετανία, όμως θα αποδεικνυόταν «πολύ σκληρή για να πεθάνει»! Ο Μάιλς Χέσον ήταν εύστοχος έξω από τα 6.75 (81-83), ενώ ο Νέλσον πήρε το φάουλ από τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ και με 2/2 βολές έφερε τους Βρετανούς στο +4 (81-85) και απέμεναν 1:11′. Ο Καρλ Γουίτλ σταμάτησε με φάουλ τον Βούτσεβιτς και ο Μαυροβούνιος ΝΒΑερ αμέσως μετά, κάρφωσε εντυπωσιακά, για το 83-85, στα 54΄΄. Ο Ακουάσι Γιεμπόα, στα 32′ μπήκε στη ρακέτα και από κοντά έκανε το 83-87 για την ομάδα του Μαρκ Στιούτελ, για να κερδίσει και το φάουλ από τον Σλάβκοβιτς και με 2/2 βολές να διαμορφώσει το τελικό, 83-89.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89

Διαιτητές: Τσουέκα (Ισπανία), Πουρσανίδης (Ελλάδα), Χορόζοφ (Βουλγαρία)

Μαυροβούνιο (Μπόσκο Ράντοβιτς): Όλμαν 14 (2), Μιχαϊλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 31 (2), Σλάβκοβιτς 11 (2), Χατζιμπέγκοβιτς 3 (1), Σιμόνοβιτς 6, Γιοβάνοβιτς 4, Ντρόμπνιακ 4

Μεγάλη Βρετανία (Μαρκ Στιούτελ): Ουόρντ-Χίμπερτ, Νέλσον 12, Ουότσον-Γκέιλ 11 (3), Μπέλο 6, Γιεμπόα 23 (4), Χέσον 25 (1), Γουίτλ 4, Άκιν 8, Γουίλαν