Πέταξαν σορούς 50 βρεφών και 6 ενηλίκων σε νεκροταφείο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε από τους ενήλικες έφεραν ταυτότητες, ενώ οι δυο από αυτούς έδειχναν σημάδια ότι είχαν υποβληθεί σε νεκροψία
Τα λείψανα τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων ανακαλύφθηκαν το Σάββατο, σε νεκροταφείο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, υπό συνθήκες που εξετάζονται από τις αρχές.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομική υπηρεσία της χώρας ανέφερε ότι τα πτώματα εντοπίστηκαν στην πόλη Κουμούτο, περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν στο Τρινιντάντ, προκαλώντας σοκ και έντονο προβληματισμό
Σύμφωνα με την αστυνομία, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι ενδέχεται να πρόκειται για υπόθεση παράνομης διάθεσης αζήτητων σορών.
Δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό συνδέεται με τη βία των συμμοριών στη χώρα, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.
Από τα έξι σώματα ενηλίκων που εντοπίστηκαν, τέσσερα ανήκαν σε άνδρες και δύο σε γυναίκες, ενώ στους περισσότερους άνδρες βρέθηκαν ετικέτες ταυτοποίησης. Παράλληλα, σε δύο από τις σορούς διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε νεκροψία.
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν έχει ταυτοποιηθεί κάποια από τις σορούς, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η αστυνομία επισημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των λειψάνων και τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας ή των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Ο αρχηγός της αστυνομίας, Άλιστερ Γκεβάρο, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», τονίζοντας ότι οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση «με επείγοντα χαρακτήρα, ευαισθησία και αταλάντευτη δέσμευση για την αποκάλυψη της αλήθειας».
Όπως ανέφερε, «κάθε ανθρώπινο σώμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τον νόμο», προειδοποιώντας ότι όποιος αποδειχθεί ότι παραβίασε αυτή την υποχρέωση θα λογοδοτήσει πλήρως.
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αντιμετωπίζει αυξημένα επίπεδα εγκληματικότητας. Η χώρα, με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, κατέγραψε 623 ανθρωποκτονίες το 2024.
Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το 2023 η χώρα είχε έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με 37 δολοφονίες ανά 100.000 κατοίκους, κατατάσσοντάς την στην έκτη θέση διεθνώς.
